La Lombardia si conferma un vero e proprio gigante della logistica a livello nazionale. Con oltre 800 magazzini, che impiegano 216.000 addetti e occupano una superficie complessiva di 12 milioni di metri quadrati, la regione detiene il 28% della superficie logistica italiana e produce il 22% del valore aggiunto nazionale del settore. Questi dati emergono da una recente ricerca presentata in Regione, frutto della collaborazione tra Polis-Lombardia, l’Università Bocconi e il Politecnico di Milano.

Una Potenza con un Prezzo: Consumo di Suolo e Disuguaglianze

Nonostante la sua indubbia rilevanza economica, il settore logistico lombardo presenta anche un lato problematico. Lo studio evidenzia infatti un notevole consumo di suolo, spesso agricolo, e la generazione di disuguaglianze sul lavoro. Dal 1999 al 2024, oltre 2.000 ettari di terreno sono stati trasformati in poli logistici, grandi e piccoli, sviluppatisi prevalentemente lungo le principali arterie autostradali. Il fenomeno, pur avendo Milano come cuore pulsante, si è esteso negli anni anche a province come Pavia, Bergamo, Mantova, Lodi e, più recentemente, Cremona.

La ricerca mette in luce diverse criticità: solo 13 centri intermodali sono pienamente operativi, mentre ben 47 aree superiori ai 10 ettari rimangono frammentate. Il 90% delle nuove costruzioni ha interessato aree libere, e meno del 15% delle merci viaggia su rotaia. Un altro punto dolente è la qualità del lavoro nei magazzini, che rimane un tema critico. La concentrazione delle aziende, circa 25.000 e in calo da 15 anni, rafforza i singoli operatori ma non contribuisce a rendere il sistema più equo e sostenibile.

La Politica e le Sue Lacune: Critiche e Proposte

Se la fotografia scattata dai ricercatori è nitida, meno chiara appare la direzione tracciata dalla politica regionale. Matteo Piloni, consigliere del Partito Democratico, denuncia: “Alcuni impegni assunti con la legge sulla logistica approvata lo scorso anno non sono ancora stati concretizzati: penso alla tutela della qualità del lavoro, alla formazione e all’istituzione di un Osservatorio permanente”. Piloni incalza, affermando che “la politica regionale sulle logistiche è in grave ritardo” e che questo non può ricadere su “due priorità da affrontare al più presto: la realtà dei data center e dei Bees, che nel progetto di legge sulle aree idonee non sono neppure presenti”. Conclude sottolineando: “Negli ultimi 25 anni la logistica ha consumato oltre 2.000 ettari di suolo libero, pari a 20 milioni di metri quadrati. Tra il 2021 e il 2024 è cresciuta soprattutto nelle province di Cremona e Mantova, aggiungendosi a quelle di Pavia e Lodi. Serve monitorare lo sviluppo del settore, attuare davvero la legge e aprire subito un tavolo regionale sui data center”.

Anche Onorio Rosati, di Alleanza Verdi Sinistra, si mostra critico: “Quello prodotto da Bocconi e Politecnico è un ottimo lavoro, ma arriva undici mesi dopo l’approvazione della legge regionale 15 sui poli logistici. Una legge nata in fretta e furia dalla destra che governa al Pirellone, e che avrebbe invece meritato di essere supportata da dati come quelli che solo oggi abbiamo in mano”. Rosati aggiunge: “A distanza di un anno, non sappiamo ancora nulla sugli ambiti territoriali ottimali. E restano aperte anche le criticità sulla qualità del lavoro, tema sul quale avevamo chiesto un Osservatorio permanente. La nostra proposta fu bocciata. Ora si vedono le conseguenze”.

Nicola Di Marco, capogruppo del M5S Lombardia, ribadisce le critiche: “Questa fotografia sarebbe servita un anno fa. La legge approvata nel 2024 non ha prodotto i risultati sperati, il coordinamento è mancato e la logistica continua a mangiarsi suolo prezioso. Dal 2015 al 2022 abbiamo perso l’equivalente di tremila campi da calcio”. Di Marco sottolinea inoltre: “Gli iter autorizzativi sono deboli e le merci viaggiano ancora quasi tutte su gomma. Regione Lombardia stanzia appena un milione e mezzo l’anno per incentivare il trasporto ferroviario: è troppo poco. Servono incentivi per il riutilizzo delle aree dismesse e regole chiare per contenere l’espansione incontrollata”. Per il M5S, conclude, è “essenziale azzerare il consumo di suolo, istituire l’Osservatorio regionale e affrontare subito il tema dei data center. Oggi sono ciò che le logistiche erano dieci anni fa. Serve una strategia, non rincorrere l’emergenza”.

Lo studio infine, evidenzia l’importanza degli strumenti urbanistici a disposizione dei Comuni, in particolare la Valutazione ambientale strategica (VAS). “Troppo spesso viene vista come un ostacolo, quando invece è un’opportunità per evitare scelte sbagliate e chiedere le giuste compensazioni ambientali”, conclude Rosati.