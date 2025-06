Il mondo della gestione del rischio di terze parti sta vivendo una vera e propria trasformazione grazie all’innovazione. Vertikal Risk Management Solutions (RMS), un’azienda leader nel settore della tecnologia per la gestione del rischio, ha annunciato il lancio di Hawk-I, un innovativo strumento basato sull’intelligenza artificiale. Questo strumento proprietario è stato integrato nella sua piattaforma di punta, CertFocus, dedicata al tracciamento dei Certificati di Assicurazione (COI). L’introduzione di Hawk-I segna un progresso significativo nell’automazione e nella semplificazione di un processo che, tradizionalmente, era manuale e spesso soggetto a errori.

Addio al Processo Manuale: Velocità e Precisione con l’AI

Per decenni, le organizzazioni hanno dovuto affrontare le sfide legate alla revisione e al tracciamento manuale dei COI provenienti da fornitori, appaltatori e partner. Un’attività che spesso comportava ritardi, errori umani e incoerenze. Hawk-I mira a risolvere queste problematiche in modo diretto, sfruttando tecnologie AI avanzate, tra cui l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e il machine learning. Queste tecnologie consentono al sistema di estrarre e analizzare i dati assicurativi sia dalle sezioni strutturate che da quelle non strutturate dei Certificati di Assicurazione ACORD. Il risultato? Valutazioni di conformità in tempo reale, che riducono drasticamente i tempi di elaborazione, passando da giorni a pochi secondi.

Vertikal RMS, con l’introduzione di Hawk-I, compie un passo importante verso la piena automazione del tracciamento della conformità assicurativa, consentendo alle organizzazioni di operare con maggiore velocità, intelligenza e sicurezza.

Le Parole del COO: Un Salto Trasformativo

Robert Rodriguez, Chief Operating Officer di Vertikal RMS, ha commentato il lancio: “Hawk-I rappresenta un salto trasformativo nella gestione del rischio di terze parti. Automatizzando il processo di revisione dei COI, stiamo mettendo le organizzazioni in condizione di gestire proattivamente il rischio, garantire la conformità e proteggere le loro operazioni da potenziali responsabilità”.

I Vantaggi di Hawk-I: Efficienza e Collaborazione

Le caratteristiche e i benefici chiave di Hawk-I sono molteplici e concreti:

Estrazione Immediata dei Dati COI : Il sistema acquisisce in modo accurato le informazioni sulla polizza dai Certificati di Assicurazione, riducendo al minimo errori e l’inserimento manuale dei dati.

: Il sistema acquisisce in modo accurato le informazioni sulla polizza dai Certificati di Assicurazione, riducendo al minimo errori e l’inserimento manuale dei dati. Stato di Conformità in Tempo Reale : Fornisce un feedback immediato sulla conformità, consentendo azioni rapide per risolvere eventuali problemi.

: Fornisce un feedback immediato sulla conformità, consentendo azioni rapide per risolvere eventuali problemi. Efficienza dei Costi : Riduce gli oneri amministrativi e i costi associati, automatizzando processi ad alta intensità di lavoro.

: Riduce gli oneri amministrativi e i costi associati, automatizzando processi ad alta intensità di lavoro. Collaborazione Migliorata: Facilita una migliore comunicazione tra responsabili della conformità, team di approvvigionamento e fornitori attraverso processi trasparenti e reattivi.

L’adattabilità di Hawk-I va oltre la gestione dei COI. Le sue capacità si estendono all’interpretazione di altri documenti aziendali e registrazioni di conformità, rendendolo una risorsa versatile per vari reparti e settori industriali.

Questo lancio sottolinea l’impegno di Vertikal verso l’innovazione e l’eccellenza nelle soluzioni di gestione del rischio. Integrando Hawk-I in CertFocus, Vertikal continua a fornire ai propri clienti