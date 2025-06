(di Katherine Puce) Dopo anni di incertezza e rallentamenti dovuti a tensioni economiche e cambiamenti nelle abitudini abitative, il mercato residenziale italiano sembra aver ritrovato nuovo slancio. Sempre più famiglie stanno tornando a preferire l’acquisto di una casa. Infatti, secondo il report di idealista/news, redatto da Luca Dondi e Floriana Liuni e pubblicato il 3 giugno 2025, i dati del 2024 hanno evidenziato, da un lato, un mercato in cui le vendite rispetto all’anno precedente sono cresciute dell’1,3% e i pagamenti sono aumentati; dall’altro, un tempo medio di vendita che si è ridotto da 128 a 122 giorni. Infine anche lo sconto medio tra prezzo richiesto e prezzo finale è significativamente diminuito. Indicatori che dunque confermano come, dopo un periodo di rallentamento, le famiglie italiane stiano riacquistando maggiore fiducia nel settore immobiliare.

Stabilità, smart working e nuove esigenze abitative

Ma anche quest’anno la tendenza sembra essere riconfermata. Questo sia in quanto si sta tornando a preferire la stabilità, si ciò che l’acquisto di un appartamento proprio può offrire. Insomma si pensa sempre più al proprio futuro familiare sul lungo termine. In linea comunque con nuovi tipi di esigenze. Oggi crescono le richieste di case che permettano di equilibrare vita e lavoro in smart e altre esigenze che il mercato immobiliare deve essere pronto a soddisfare.

Sud in ripresa

I nuovi numeri del Rapporto Immobiliare Residenziale 2025 dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, realizzato in collaborazione con l’ABI e presentato da Alberto Moro lo scorso maggio, rileva anche un Sud che propenso al recupero, con una crescita del +2,6%. Anche rispetto al Centro, al Nord e nelle Isole, dove gli incrementi registrati sono stati più contenuti. Un’accessibilità, dunque, sempre maggiore all’acquisto, che ha superato la media storica registrata tra 2004 e 2024. Quest’ultima è passata dal 9,6% all’attuale 12,7%.

Il successo ha interessato soprattutto il segmento del mercato immobiliare retail, non solo in Italia ma anche in Europa. Nel nostro Paese, in particolare, il boom ha caratterizzato i primi mesi dell’anno e ha coinvolto non solo i tradizionali poli attrattivi come Roma e Milano, ma anche aree più estese.

Le sfide ancora aperte oltre le medie nazionali

Questo grande scenario non deve però trarre in inganno. Il settore immobiliare ancora affronta numerose sfide e ostacoli. I dati vanno sempre contestualizzati, soprattutto quando si parla di medie, perché non raccontano l’esperienza di tutti. Nelle grandi città si registrano forti aumenti dei prezzi, mentre molte aree colpite dalla spopolazione continuano a subire cali. Inoltre, oltre i numeri nazionali, persiste il problema degli affitti brevi, che riducono ulteriormente l’offerta immobiliare e rendono sempre più difficile trovare abitazioni da ristrutturare o terreni edificabili. Perciò, anche se i dati nazionali segnano una ripresa e fiducia, non bisogna ignorare l’esistenza di uno squilibrio tra domanda e offerta, che pesa ancora sul settore e sulle sue possibilità di crescita ed evoluzione.