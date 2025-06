Il Mezzogiorno nel 2024 ha mostrato un quadro economico variegato, con una crescita complessiva moderata e disomogenea, ma con alcuni settori che si sono distinti per la loro resilienza. Le esportazioni totali dei distretti tradizionali hanno raggiunto quasi 9,9 miliardi di euro, registrando un lieve aumento dello 0,4% rispetto all’anno precedente. Questo dato si confronta con una media nazionale del +0,9%.

Andamento dei Distretti Tradizionali

Dopo un avvio in calo nel primo trimestre (-2,2%), i due trimestri centrali hanno mostrato un rimbalzo significativo (+3,6% e +4%), seppur seguiti da una nuova flessione nel quarto trimestre (-3,2%). Questo andamento riflette una domanda internazionale ancora debole e le sfide legate alla lenta ripresa dei consumi delle famiglie, il cui reddito disponibile è stato eroso dall’inflazione del biennio 2022-2023. Nonostante ciò, i distretti hanno dimostrato una capacità di reazione notevole, specialmente nelle filiere tipiche del territorio.

I Poli Tecnologici: Crescita e Rallentamenti

Parallelamente, i poli tecnologici del Mezzogiorno hanno visto una crescita dell’8,9%, nonostante il rallentamento del secondo semestre, culminato nel -9,3% tra ottobre e dicembre. Questo andamento riflette da un lato una domanda internazionale ancora debole e le sfide legate alla lenta ripresa dei consumi delle famiglie, il cui reddito disponibile è stato eroso dall’inflazione del biennio 2022-23, dall’altro la capacità di reazione delle filiere di specializzazione tipiche del territorio di fronte a uno scenario caratterizzato da forte incertezza e volatilità. Complessivamente, le esportazioni del Mezzogiorno hanno beneficiato della resilienza dei comparti agro-alimentare e farmaceutico, capaci di attenuare l’impatto della contrazione subita dalle altre filiere di specializzazione territoriale, penalizzate dalla debolezza della domanda di beni durevoli e semidurevoli. Questo, in sintesi, quanto emerge dall’analisi periodica del Research Department di Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina).

Settori trainanti e criticità

Complessivamente, le esportazioni del Mezzogiorno hanno beneficiato della resilienza dei comparti agro-alimentare e farmaceutico, capaci di attenuare l’impatto della contrazione subita dalle altre filiere. L’agro-alimentare si conferma l’unico motore di crescita con un aumento del 3,7%. Al contrario, il sistema moda ha registrato un calo del 2,8% e il sistema casa ha evidenziato la contrazione più marcata, pari al -13,3%, trainata dal Mobile imbottito della Murgia. Queste dinamiche sottolineano l’urgenza per il sistema moda e per il sistema casa di investire in innovazione e comunicazione per riposizionarsi nel segmento premium e rafforzare l’immagine dei marchi.

Il panorama regionale delle esportazioni

L’andamento delle esportazioni nelle sei regioni del Mezzogiorno è molto variegato. L’Abruzzo ha messo a segno un brillante +8,9%, trainato dai Vini del Montepulciano d’Abruzzo (+19,4%) e dalla Pasta di Fara (+8,5%). La Basilicata ha registrato una flessione del 20,7%, a causa dell’arretramento del Mobile imbottito della Murgia. Campania e Puglia sono rimaste sostanzialmente stabili, mentre la Sicilia è cresciuta dell’1,1% e la Sardegna ha ceduto il -0,1%, nonostante il Lattiero-caseario sardo abbia segnato un +1,4%.

Dinamiche dei singoli distretti

Tra gli altri distretti tradizionali si osservano dinamiche molto differenziate:

Olio e pasta del barese : +24,5% , sostenuti dalla domanda in Germania, Stati Uniti e Canada.

: , sostenuti dalla domanda in Germania, Stati Uniti e Canada. Ortofrutta di Catania : +12,2% .

: . Caffè e confetterie del napoletano : +10,7% .

: . Abbigliamento sud abruzzese : +20,4% .

: . Calzetteria-abbigliamento del Salento : +6,4% .

: . Concia di Solofra : +4,2% .

: . Calzature di Casarano : -18,2% .

: . Mobilio abruzzese: -5,1%.

La Meccatronica del barese ha evidenziato una diminuzione delle esportazioni del -5,1%, soprattutto per il crollo delle vendite in Germania, riflettendo il rallentamento dell’automotive e la ridotta propensione agli investimenti.

Mercati di sbocco e strategie future

L’export verso i mercati maturi è rimasto sostanzialmente stabile (-0,2%), mentre i mercati emergenti sono cresciuti del +2,2%. I mercati lontani spingono (+4,4% i maturi; +4,6% gli emergenti) grazie a Stati Uniti (+4%), Arabia Saudita (+24,2%), Libia (+14,6%) e Repubblica di Corea (+5,3%). Gli Stati Uniti restano un mercato di sbocco fondamentale, con l’11,5% dell’export totale. Tuttavia, questo forte posizionamento espone le imprese del Mezzogiorno al nuovo corso della politica commerciale americana. Diventa quindi strategico diversificare ulteriormente le destinazioni, potenziando l’ingresso in aree a più elevata crescita e sfruttando al meglio eventuali nuovi accordi commerciali.

In sintesi, il Mezzogiorno chiude il 2024 con una crescita moderata e disomogenea. Per rinvigorire la crescita sarà cruciale intensificare gli investimenti in innovazione e digitale, rafforzare il brand e la qualità dei prodotti e diversificare ulteriormente i mercati di sbocco verso aree meno esposte a barriere tariffarie e rischi protezionistici, puntando su nicchie ad alto valore aggiunto.