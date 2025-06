Nel 2025, le transazioni immobiliari registreranno un incremento dello 0,8% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di 725.000 operazioni. Tuttavia, il mercato sarà influenzato da dinamiche contrastanti. Questo è quanto emerge dall’ultima edizione dell’Indagine Fimaa-Confcommercio sul mercato immobiliare residenziale in Italia, nella quale si analizzano i dati del primo quadrimestre del 2025. La Federazione italiana mediatori agenti d’affari evidenzia che gli italiani stanno tornando a considerare il cambio di abitazione, attratti dal calo dei tassi di interesse sui mutui e da un crescente interesse verso l’efficienza energetica.

Secondo l’indagine Fimaa-Confcommercio, i prezzi delle abitazioni si sono mantenuti pressoché stabili (63,4%), ma una quota significativa degli intervistati (30,6%) crede che le valutazioni siano aumentate ulteriormente. Questo è il frutto di una domanda d’acquisto stabile (56,8%) o addirittura in crescita (23,9%), con un’offerta che rimane ai livelli dell’anno precedente (44,1%) o in calo (43,8%). La situazione delle compravendite nel primo quadrimestre risulta sostanzialmente invariata per la maggior parte degli intervistati (57,6%), mentre scende per il 28,4% e cresce per il 13,9% degli stessi.

Il presidente di Fimaa, Santino Taverna, ha dichiarato:

“Le attese degli agenti immobiliari Fimaa sulla stabilità dei prezzi si sono ridotte negli ultimi quattro mesi, passando dal 76% del terzo quadrimestre 2024 al 58% del primo quadrimestre 2025.”

L’aspettativa di un aumento dei prezzi è aumentata, raggiungendo il 35% rispetto al 18% previsto nel quadrimestre precedente. I principali elementi che sosterranno il mercato nei prossimi mesi includono un ulteriore abbassamento dei tassi di interesse (39,7%, che era al 56,9% nella rilevazione precedente) e una crescente propensione ad acquistare un immobile come forma di investimento, espressa dal 30,7% degli operatori, mantenendo, al contempo, l’interesse per le unità a minor costo di gestione.”