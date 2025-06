«Stiamo lavorando per cambiare la mobilità in Italia e per farlo nel 2024 abbiamo investito 17,5 miliardi di euro, un livello mai così alto”.

L’Impegno di Ferrovie per lo Sviluppo Infrastrutturale

L’AD del Gruppo FS Stefano Antonio Donnarumma, intervistato da Maurizio Belpietro nell’ambito del Festival “Il giorno de La Verità”, è tornato a sottolineare l’impegno di Ferrovie per lo sviluppo infrastrutturale del Paese. «Uno sforzo che vede 1200 cantieri al giorno aperti, anche grazie al fatto che il Gruppo FS è il principale soggetto attuatore del PNRR», ha puntualizzato l’AD di FS.

Il Ruolo Cruciale del PNRR

Proprio il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha visto infatti assegnare a Ferrovie 25 miliardi di euro e come ha specificato Donnarumma nel suo intervento, «alcune opere saranno completate entro l’estate 2026, altre termineranno successivamente».

Ammodernamento Senza Interruzioni del Servizio

Un grande lavoro di ammodernamento e sviluppo portato avanti senza interrompere il servizio. «A differenza di altri – ha evidenziato Donnarumma – noi abbiamo deciso di non fermare i nostri treni, lavorando prevalentemente durante le 4 ore notturne, aprendo e chiudendo ogni giorno i cantieri per non privare i viaggiatori della possibilità di muoversi».

Il Gruppo FS e l’Espansione Internazionale

Durante l’intervista, nell’ambito del festival organizzato dal quotidiano La Verità, Donnarumma ha anche sottolineato il crescente focus internazionale del Gruppo FS. «Siamo a livello mondiale considerate tra le migliori aziende ferroviarie e stiamo portando il nostro know-how in paesi come la Francia, l’Inghilterra, Germania, Spagna, Olanda, Grecia e Romania e siamo anche impegnati nella costruzione della metropolitana di Riyad. Dei nostri 16-17 miliardi di fatturato totale, 3 sono prodotti all’estero dove lavorano 12 mila nostri colleghi». Infine, da Donnarumma anche un’ambizione: «spero entro 3-4 anni di essere pronti con i nostri treni a operare sotto il canale della Manica tra Parigi e Londra».