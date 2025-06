La Consob, l’organo di vigilanza dei mercati finanziari, ha sferrato un nuovo duro colpo al mondo delle frodi online, ordinando l’oscuramento di 13 siti web che operavano illegalmente nel settore finanziario e delle cripto-attività. Un’azione decisa che mira a proteggere i risparmiatori italiani da offerte e servizi non autorizzati, sempre più diffusi nel panorama digitale.

Il Dettaglio degli Interventi

I siti finiti nel mirino dell’Autorità si dividono in diverse categorie, evidenziando la varietà delle truffe in circolazione:

4 siti offrivano intermediazione finanziaria abusiva , operando cioè senza le necessarie licenze.

offrivano , operando cioè senza le necessarie licenze. 1 sito proponeva prodotti finanziari senza il prospetto informativo , un documento fondamentale che dovrebbe illustrare rischi e caratteristiche dell’investimento.

proponeva senza il , un documento fondamentale che dovrebbe illustrare rischi e caratteristiche dell’investimento. 8 siti prestavano servizi per le cripto-attività in maniera abusiva, aggirando le nuove normative che regolano questo settore.

Tra i siti oscurati, la Consob ha elencato: “CaptinCapital” (www.captincapital.org), “Mercato del Futuro” (https://mercatodelfuturo.com e le sue pagine), “Sector-Fusion” (www.sector-fusion.com e la sua pagina), “3Afund” (www.3-afund.com), “Cfw896” (https://cfw896.it), “Lumex” (https://stratoslumex.com e https://stratoslumex.net), “Tmxa” (https://60yg.com), “Uyr968” e “Fwq367” (https://uyr968.it e https://fwq367.it), “Syk755” (www.syk755.it), “Pxm266” (https://pxm266.it), e “GenixLimited” (https://genixlimited.com).

I Poteri della Consob: Un Muro Contro l’Abuso

Questi provvedimenti non sono casuali, ma frutto di poteri specifici conferiti alla Consob da diverse normative. L’Autorità ha agito in base al “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies) per i siti di intermediazione finanziaria abusiva. Per l’offerta abusiva di prodotti finanziari, si è avvalsa dei poteri introdotti dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis.

Una novità importante riguarda l’oscuramento dei siti legati alle cripto-attività: in questo caso, la Consob ha sfruttato i nuovi poteri derivanti dalla disciplina MiCAR (Regolamento (UE) 2023/1114 e d.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024). Questa legislazione permette di agire contro chi offre servizi su cripto-attività ai risparmiatori italiani senza le necessarie autorizzazioni, rafforzando ulteriormente la tutela dei consumatori in un mercato in rapida evoluzione.

Un Bilancio in Crescita e l’Appello ai Risparmiatori

Con questi ultimi 13 siti, sale a 1349 il numero complessivo di piattaforme oscurate dalla Consob da luglio 2019, ovvero da quando l’Autorità ha acquisito il potere di bloccare i siti web degli intermediari finanziari abusivi. Un numero che testimonia la costante e massiccia attività di contrasto alle frodi online.

L’oscuramento effettivo di questi siti, da parte dei fornitori di connettività internet che operano in Italia, potrebbe richiedere alcuni giorni per motivi tecnici.

La Consob, attraverso il suo comunicato stampa, ha voluto lanciare un appello diretto e cruciale ai risparmiatori, richiamando “l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari e su cripto-attività, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.”

Per aiutare gli investitori a difendersi dalle truffe, la Consob ricorda che sul proprio sito (www.consob.it) è disponibile in homepage la sezione “Occhio alle truffe!“, dove sono fornite informazioni e strumenti utili a riconoscere e a mettersi al riparo da iniziative finanziarie abusive. Un promemoria importante in un’era in cui la prudenza e l’informazione sono i primi scudi contro i tentativi di frode.