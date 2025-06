L’Italia ha reso omaggio a una delle sue istituzioni più antiche e rispettate: l’Arma dei Carabinieri. Ieri si è celebrato il 211° anniversario della sua fondazione, un momento per riflettere sul ruolo fondamentale che quest’Arma riveste nella vita quotidiana dei cittadini e nella protezione del tessuto sociale del Paese. Le celebrazioni sono l’occasione per riconoscere il lavoro instancabile di migliaia di donne e uomini in divisa che ogni giorno garantiscono sicurezza e legalità su tutto il territorio nazionale.

Il Sentito Apprezzamento del Ministro della Salute

Tra le voci che si sono levate per esprimere gratitudine e ammirazione, spicca quella del Ministro della Salute, nella foto, Orazio Schillaci. Il Ministro ha voluto sottolineare il valore inestimabile dell’Arma, definendola un “simbolo e presidio di legalità, sicurezza e protezione”. “Auguri all’Arma dei Carabinieri, da più di due secoli simbolo e presidio di legalità, sicurezza e protezione. In questa giornata rivolgo il mio sentito apprezzamento al comandante generale dell’Arma, Salvatore Luongo, e a tutte le donne e gli uomini che operano con impegno e dedizione al servizio dei cittadini e della Nazione. In particolare ringrazio il personale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute per le molteplici attività che svolge ogni giorno su tutto il territorio nazionale.”