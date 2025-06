In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, l’assessore alla Difesa dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, ha commentato i dati più recenti sullo stato ambientale della regione, raccolti dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa). Emerge un quadro complesso, fatto di preoccupazioni per il cambiamento climatico ma anche di incoraggianti segnali positivi.

Aumento delle temperature e impatto sulle risorse idriche

La prima, e più pressante, preoccupazione riguarda l’aumento delle temperature. “Si conferma purtroppo l’aumento delle temperature atmosferiche e marine,” ha dichiarato Scoccimarro. Il divario tra la temperatura media del secolo scorso e quella del 2024, che ha raggiunto i 14,8 gradi centigradi, è un dato che impone una riflessione immediata. Le variazioni nei regimi delle precipitazioni, con più piogge in inverno e autunno e meno in estate, richiedono una pianificazione intelligente per l’adattamento e la gestione delle risorse idriche. Questo scenario evidenzia la necessità di strategie mirate per fronteggiare gli effetti del riscaldamento globale sul territorio.

Qualità dell’aria in miglioramento e altri segnali positivi

Nonostante le sfide climatiche, il Friuli Venezia Giulia registra segnali positivi sul fronte della qualità dell’aria. L’assessore Scoccimarro ha spiegato: “Sul fronte della qualità dell’aria assistiamo a una graduale riduzione degli inquinanti, in particolare delle polveri sottili e degli ossidi di azoto.” I valori medi annui del Pm10 si attestano ora intorno ai 20 microgrammi su metro cubo, una soglia che diverrà vincolante solo nel 2030. Un risultato che testimonia l’efficacia delle politiche ambientali attuate sui trasporti e sull’industria.

Ulteriori segnali incoraggianti arrivano dalle acque di falda, dove si rileva una progressiva riduzione dei nitrati, e dall’acidità delle piogge, che ha visto un ritorno a livelli più equilibrati rispetto al biennio 2022-2023. Questi sono segnali di resilienza ambientale che, secondo Scoccimarro, “premiano gli sforzi compiuti.” Anche per quanto riguarda i campi elettromagnetici, nonostante l’aggiornamento normativo dei limiti, nel 2024 non si è registrato alcun incremento significativo, dimostrando una gestione attenta anche in questo settore.

Basi per le politiche future: Piani regionali in arrivo

I dati raccolti nell’ultimo anno dall’Arpa, con 844 sopralluoghi ambientali e 261 ispezioni presso impianti di produzione, rappresentano la base solida su cui la Regione intende costruire le sue future politiche ambientali ed energetiche. “In questo quadro si colloca il nuovo Piano energetico regionale, elaborato con un approccio integrato, e il Piano regionale di Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, il cui percorso partecipato prenderà avvio nel mese corrente,” ha concluso Scoccimarro. Questo dimostra l’impegno della Regione a proseguire con determinazione il percorso intrapreso verso un futuro più sostenibile, basato su dati concreti e una pianificazione strategica.