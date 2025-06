Sull’onda dell’attacco che ha sconvolto una manifestazione di solidarietà per gli ostaggi a Gaza, avvenuta in Colorado, il Presidente americano Donald Trump ha imposto un drastico divieto di viaggio che coinvolge ben dodici nazioni. Una mossa che riaccende il dibattito sulla sicurezza nazionale e l’immigrazione, con implicazioni profonde per la politica estera e interna degli Stati Uniti.

La Ragione del Divieto: Sicurezza Nazionale

La decisione è maturata a seguito di un evento tragico a Boulder, Colorado, dove un individuo, presumibilmente entrato nel Paese in maniera irregolare, ha compiuto un attacco. Questo episodio ha fornito il pretesto per una stretta che l’amministrazione Trump ritiene indispensabile. “Il recente attacco terroristico a Boulder, in Colorado, ha evidenziato gli estremi pericoli che l’ingresso di cittadini stranieri non adeguatamente controllati pone al nostro Paese”, ha dichiarato il Presidente Trump in un videomessaggio. Le nuove restrizioni, che colpiscono principalmente paesi africani e asiatici, sono state presentate come una misura imprescindibile per rafforzare la sicurezza nazionale e combattere il terrorismo.

Le Nazioni Colpite e le Motivazioni

I Paesi cui è stato imposto il divieto assoluto di ingresso negli Stati Uniti sono: Afghanistan, Myanmar, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. La scelta di queste nazioni non è casuale. Secondo l’amministrazione Trump, molte di esse avrebbero rifiutato di accettare il rimpatrio dei propri cittadini o avrebbero registrato tassi di superamento della scadenza del visto ritenuti “inaccettabili”. Questo sarebbe indicativo di “un palese disprezzo per le leggi sull’immigrazione degli Stati Uniti”.

Una nota ufficiale ha inoltre specificato che alcuni di questi paesi, come Sudan, Yemen e Somalia, presenterebbero “misure di screening e controllo inadeguate”, ponendo un rischio ulteriore alla sicurezza americana.

Restrizioni Parziali per Altri Sette Paesi

Oltre al divieto totale per i dodici paesi menzionati, altri sette sono stati soggetti a restrizioni di viaggio parziali. In questi casi, i programmi di visto sono stati sospesi, ma senza un divieto assoluto di ingresso. La lista include Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela. Questa distinzione suggerisce una valutazione più sfumata del rischio associato a queste nazioni, pur mantenendo un livello di cautela elevato.

La firma di questo provvedimento riafferma la linea dura dell’amministrazione Trump sull’immigrazione e sulla sicurezza dei confini, suscitando, come in passato, reazioni contrastanti a livello internazionale e all’interno degli Stati Uniti. L’obiettivo dichiarato è la protezione del territorio americano, ma le conseguenze di tali restrizioni si estenderanno inevitabilmente ben oltre i confini.