A Roma, da domani al 7 giugno, la fisioterapia laziale si riunisce per il suo secondo congresso regionale. L’evento, organizzato dall’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, si terrà presso Spazio Field (via Merulana 248) e sarà un’occasione per discutere “Visione, Sinergie, Prospettive e Innovazione della Fisioterapia per la cura della persona”.

La Fisioterapia nel sistema pubblico e la sfida della prossimità

I lavori si apriranno con il saluto della Presidente di OFI Lazio, Annamaria Servadio, seguito dagli interventi istituzionali. La prima sessione, intitolata “Prospettive e innovazione della fisioterapia laziale: uno sguardo nel sistema pubblico“, affronterà temi cruciali come la definizione di standard organizzativi e di fabbisogno per la Fisioterapia negli ospedali per acuti. Si parlerà inoltre del ruolo della multidisciplinarità nei percorsi riabilitativi, della fisioterapia di iniziativa e prossimità nelle province del Lazio, e dei modelli di sviluppo della fisioterapia nella sanità accreditata.

La seconda sessione, nella sua prima parte, si concentrerà su “La Fisioterapia nelle reti di prossimità“, analizzando la riorganizzazione delle cure primarie e della fisioterapia dal punto di vista dei Medici di medicina generale, e la presenza della fisioterapia in tutti i luoghi di cura, dall’assistenza domiciliare all’ambulatorio della cronicità.

Tecnologia, ricerca e responsabilità professionale

La Tavola Rotonda dal titolo “La Fisioterapia di prossimità nell’integrazione socio-sanitaria” farà da ponte alla seconda parte della seconda sessione, che vedrà al centro del dibattito la fisioterapia nei sistemi ibridi e la Teleriabilitazione, esplorando il ruolo della tecnologia a servizio di fisioterapisti e pazienti. La prima giornata si concluderà con un’altra Tavola Rotonda, “La fisioterapia di prossimità tra interventi di tutela pubblica e dinamiche di mercato“.

Sabato 7 giugno, la seconda giornata del congresso si aprirà con la terza sessione, “La ricerca in fisioterapia quale strumento cardine per lo sviluppo della professione“. I riflettori saranno puntati su “Tecnologie innovative e misure oggettive in riabilitazione“, “Misurazione della Performance e return to sport“, “L’utilizzo dell’ecografo in fisioterapia” e “L’utilizzo della tecnologia in fisioterapia“.

L’ultima sessione, “Profili di responsabilità nell’esercizio professionale: la quantificazione del danno“, chiuderà il congresso. I partecipanti si soffermeranno su tematiche di grande interesse, dalla quantificazione delle spese future nella visita medico-legale alla valutazione funzionale fisioterapica nel calcolo delle spese future dopo un danno biologico, dalla responsabilità professionale per il Fisioterapista agli aspetti assicurativi e la liquidazione dei sinistri. Al termine del congresso, verranno anche premiati i 3 best poster.

Le parole della Presidente

“OFI Lazio – spiega all’agenzia Dire la Presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio e presidente del congresso, Annamaria Servadio – si prepara alla seconda opportunità di confronto sulle politiche da attuare per la professione condividendo adesione, prospettive visione e modelli emergenti che possono essere proposti all’interno del territorio del Lazio.”

“I temi che verranno discussi e sui quali intendiamo confrontarci con le istituzioni, con i tanti rappresentanti che saranno presenti, e soprattutto con i fisioterapisti che parteciperanno – conclude Servadio – rappresentano sfide e opportunità per la fisioterapia per la tutela dell’approccio alle cure fisioterapiche e riabilitative che deve perseguire e attuare modelli organizzativi innovativi e maggiormente flessibili“.