Un’intesa che promette di rafforzare ulteriormente la filiera del lusso italiano. Rino Mastrotto e il Gruppo Prada hanno annunciato la firma di un accordo vincolante che vedrà l’ingresso di Prada nel capitale sociale di Rino Mastrotto Group. Un’operazione strategica che mira a consolidare legami e favorire uno sviluppo di lungo periodo nel settore.

Un’alleanza nel segno del Made in Italy

L’accordo prevede un duplice movimento: il Gruppo Prada conferirà a Rino Mastrotto Group il 100% di Conceria Superior (previa acquisizione delle azioni non ancora detenute) e di Tannerie Limoges. Non solo, Prada si impegna anche con un investimento in denaro, acquisendo una partecipazione di minoranza pari al 10% complessivo del capitale sociale di Rino Mastrotto Group.

Questa mossa si inserisce in un quadro di collaborazione già esistente. Rino Mastrotto, specializzato nella fornitura di materiali e servizi su misura per il segmento lusso e partner di riferimento per diverse maison di moda, rafforza così il suo legame con Prada, aprendo a nuove prospettive di crescita.

Obiettivi e prospettive future

Il perfezionamento dell’operazione, il cosiddetto closing, è atteso tra la fine del secondo e l’inizio del terzo trimestre del 2025, ed è subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive, prassi comune in accordi di questa portata.

Le voci dei protagonisti sottolineano la visione strategica dietro a questa intesa. Matteo Mastrotto, Amministratore Delegato di Rino Mastrotto Group, ha dichiarato: “Questa operazione dimostra la volontà della nostra azienda di continuare a investire nel segmento del lusso; l’ingresso del Gruppo Prada nel nostro capitale sociale avvalora la lunga collaborazione e la stima reciproca e porta una più ampia visione industriale mirata alla crescita di lungo periodo.”

Anche Patrizio Bertelli, nella foto, Presidente e Amministratore Esecutivo del Gruppo Prada, ha espresso il suo punto di vista: “Con l’ingresso in Rino Mastrotto rafforziamo il presidio di una fase altamente strategica del processo produttivo. I nostri gruppi condividono la passione per qualità, innovazione e sostenibilità, e siamo felici di promuovere sinergie e il consolidamento per rafforzare la filiera e il Made in Italy.”

Questo accordo non è solo una mossa finanziaria, ma un chiaro segnale della volontà di due eccellenze italiane di lavorare insieme per rafforzare la filiera produttiva e innalzare ulteriormente gli standard di qualità, innovazione e sostenibilità che contraddistinguono il Made in Italy nel mondo.