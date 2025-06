(di Katherine Puce) C’è una forza che influenza in modo decisivo mercati, catene di approvvigionamento, normative e scenari di rischio nei contesti internazionali e che ancora, paradossalmente, è sottovalutata o occupa poco spazio all’interno delle strategie azienda. Questo potere è rappresentato dalla geopolitica.

La forza invisibile che muove i mercati internazionali

Quest’ultima è uno strumento essenziale per comprendere e soprattutto prevedere il comportamento delle nazioni come attori globali, capaci di influenzare e regolare le politiche delle aziende che operano in quelle nazioni. Le decisioni geopolitiche possono, infatti, cambiare le leggi o le tasse in un Paese, influenzare gli investimenti dall’estero e creare problemi di immagine per le aziende.

Perciò, oggi più che mai, in un quadro di tensioni politiche e naturali per risorse e competizione, le aziende devono sapere e conoscere come posizionarsi e come agire nel proprio settore di mercato, cercare le giuste alleanze per potersi espandere e non subire gravi danni e rallentamenti sul piano della produzione e della logistica.

Interesse aziendale e competitività globale

Questo, per molte aziende, si deve tradurre in una spinta verso l’internazionalizzazione come interesse e sguardo a lungo termine. Nell’ultima assemblea di Assosistema Confindustria, in occasione dei 35 anni dell’associazione, si è tenuto l’evento “Geopolitica e imprese – scenari globali e strategie per il futuro”. L’attenzione è stata rivolta al ruolo sempre più rilevante della cultura d’impresa e della consapevolezza geopolitica, considerati oggi elementi fondamentali per guidare imprese e aziende in un contesto economico globale complesso e in continuo cambiamento. Questi due aspetti sono stati presentati come leve strategiche rispetto le sfide attuali del mercato, laddove è sempre più necessario saper prendere decisioni ben calcolate, responsabili e sempre più sostenibili.

Dario Fabbri, analista geopolitico italiano e direttore della rivista “Domino”, è intervenuto ponendo l’attenzione sugli interessi concreti delle aziende, con un approccio più pratico e diretto. Osservare l’evoluzione degli scenari internazionali significa tutelare gli interessi dell’azienda non per egoismo, ma come gesto responsabile, dettato dalla crescente consapevolezza di operare all’interno di un contesto globale, in cui le imprese sono protagoniste a pieno titolo. In altre parole: “Non c’è niente di male: è sempre fondamentale siglare da sé il proprio interesse, se si ha l’opportunità di farlo, perché tanto se non lo facciamo noi poi qualcun altro lo fa per noi, e di solito non coincide mai con il nostro interesse.”

Geopolitica: una leva anche per le PMI

Non si tratta, però, di un tema riservato esclusivamente alle grandi multinazionali. Al contrario, acquisire consapevolezza dei cambiamenti a livello internazionale è ancora più cruciale per le piccole e medie imprese, che possono così anticipare opportunità di vantaggio competitivo e prepararsi ad affrontare eventuali rischi geopolitici. Questi ultimi, infatti, possono incidere in modo rilevante sul commercio, sull’approvvigionamento e sui costi operativi.

Fare impresa e occuparsi di geopolitica non possono più essere visti come ambiti separati. Piuttosto sono destinati a diventare sempre più interconnessi e a rappresentare le basi per le strategie aziendali. Non basta più adattarsi passivamente ai cambiamenti esterni, ma è essenziale sviluppare una solida cultura geopolitica che consenta anche alle piccole e medie imprese di anticipare le trasformazioni e agire da attori protagonisti all’interno dello scenario globale futuro.