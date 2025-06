Eprcomunicazione, azienda di comunicazione e relazioni pubbliche con una forte impronta digitale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha annunciato un’importante vittoria. La società si è aggiudicata una gara indetta da una primaria multinazionale del largo consumo per un significativo progetto di comunicazione digitale sul mercato italiano.

Un progetto di comunicazione digitale di peso

Il progetto, attualmente in fase di contrattualizzazione, prevede onorari professionali stimati in oltre 300.000 euro su base annuale. A ciò si aggiunge la gestione di un rilevante budget amministrato per investimenti di marketing digitale, confermando l’importanza della commessa per Eprcomunicazione. Questo risultato rafforza ulteriormente la posizione dell’azienda nel settore della comunicazione digitale, sottolineando la sua capacità di attrarre clienti di grande calibro.

La visione strategica di Eprcomunicazione premia

Daniele Albanese, Amministratore Delegato di Eprcomunicazione, ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo: “Siamo estremamente orgogliosi di annunciare che, già a metà anno, Eprcomunicazione tra nuovi contratti, rinnovi e backlog ha superato ampiamente il fatturato dell’intero esercizio precedente. Un risultato che rappresenta una conferma concreta della validità della nostra visione strategica.”

Albanese ha sottolineato come l’aggiudicazione di questa commessa sia la prova che “investire in innovazione e nella valorizzazione delle competenze interne è la strada giusta”. Il successo è attribuito al lavoro di un gruppo multidisciplinare di professionisti provenienti dalle diverse aziende del gruppo, ciascuna con un proprio know-how e specializzazioni uniche. “Questo traguardo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza: continueremo a crescere e ad innovare, forti della nostra identità e delle sinergie che siamo stati capaci di costruire”, ha concluso l’AD, proiettando l’azienda verso future opportunità di sviluppo e consolidamento.