La Banca Centrale Europea ha ridotto i tassi d’interesse per l’ottava volta dalla scorsa estate: con la nuova diminuzione di un quarto di punto percentuale, il tasso sui depositi scende al 2%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,15% e il tasso sui prestiti marginali al 2,40%. La BCE ha anche rivisto al ribasso di 0,3 punti percentuali le stime sull’inflazione, prevedendo ora che nel 2025 il tasso si attesterà al 2%. “Nel contesto delle nuove proiezioni degli esperti dell’Eurosistema, l’inflazione complessiva si posizionerebbe in media al 2,0% nel 2025, all’1,6% nel 2026 e al 2,0% nel 2027. Le revisioni al ribasso rispetto alle proiezioni di marzo, che mostrano diminuzioni di 0,3 punti percentuali per il 2025 e il 2026, riflettono principalmente le ipotesi di prezzi dell’energia più contenuti e un apprezzamento dell’euro”: così scrive la BCE nel comunicato al termine del suo consiglio direttivo.

La BCE conferma la sua previsione di crescita per la zona euro nel 2025 all’0,9%, in linea con le stime di marzo, grazie all’andamento più solido del primo trimestre rispetto a quanto atteso. Tuttavia, le nuove ‘staff projections’ riducono la previsione di crescita per il 2026 dall’1,2% di dicembre all’1,1% e confermano il 1,3% per il 2027. Queste informazioni sono contenute nel comunicato successivo al Consiglio direttivo della BCE, che mette in guardia: “un incremento delle tensioni commerciali nei prossimi mesi porterebbe a livelli di crescita e inflazione inferiori a quelli previsti nello scenario di base”, mentre una risoluzione favorevole dei negoziati in corso potrebbe portare a risultati migliori.

“La maggior parte degli indicatori di inflazione di base suggeriscono una stabilizzazione verso il target del 2%” e le previsioni per il 2027 indicano un’inflazione che si stabilizza su tale obiettivo. Questa affermazione è stata fatta dalla presidente della BCE, Christine Lagarde, che ha citato l’apprezzamento dell’euro e il calo dei prezzi energetici come fattori determinanti.

La conferenza della presidente Christine Lagarde

Durante la conferenza, Christine Lagarde ha approfondito i dettagli delle misure adottate e le loro implicazioni per l’economia europea. Ha sottolineato l’importanza di mantenere un monitoraggio attento delle dinamiche di inflazione, evidenziando la necessità di interventi tempestivi se i risultati non dovessero corrispondere alle previsioni.

Le dichiarazioni della presidente si sono concentrate anche sull’assistenza alle economie più vulnerabili, in un contesto globale caratterizzato da incertezze e variazioni nei mercati.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA