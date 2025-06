Intesa Sanpaolo scende in campo a sostegno di “CareMatch“, l’iniziativa di UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, attraverso una raccolta fondi inserita nel Programma Formula. Questa iniziativa, dedicata alla sostenibilità ambientale, all’inclusione sociale e all’accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà, mira a costruire un ponte digitale tra chi necessita di assistenza e chi la può offrire.

Una piattaforma digitale per l’autodeterminazione

Il progetto CareMatch, selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito della Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con CESVI, ha un obiettivo ambizioso: realizzare e promuovere una piattaforma digitale che connetta persone con disabilità ad assistenti personali qualificati. L’intento è chiaro: creare una rete più efficiente e, soprattutto, promuovere l’autodeterminazione delle persone con disabilità, permettendo loro di costruire una vita più autonoma e personalizzata.

La piattaforma, in parte co-finanziata, è parte di una progettualità più ampia che coinvolge UILDM Direzione Nazionale e altre associazioni di settore. Questa visione integrata prevede anche la formazione di assistenti personali, delle persone con malattie neuromuscolari e delle loro famiglie, affinché tutti acquisiscano piena consapevolezza del proprio ruolo, sia come datori di lavoro che come collaboratori. La piattaforma, di fatto, raccoglierà professionisti formati e sarà aperta a chiunque cerchi o voglia lavorare come assistente personale.

Come partecipare alla raccolta fondi

Fino al 31 agosto, chiunque può contribuire alla raccolta fondi per CareMatch. Le donazioni possono essere effettuate tramite la pagina dedicata al progetto sul sito web For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo. È possibile monitorare in tempo reale le somme raccolte attraverso il link: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/carematch.

Un aspetto significativo di questa iniziativa è il coinvolgimento diretto della Banca: Intesa Sanpaolo contribuirà con 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online, puntando a raggiungere il traguardo dei 100mila euro. I fondi raccolti saranno fondamentali per completare lo sviluppo della piattaforma, assicurarne la manutenzione, gli aggiornamenti e i miglioramenti tecnologici, facilitandone la diffusione e la gestione. L’obiettivo è renderla un riferimento stabile tra domanda e offerta di assistenza, migliorando concretamente la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari.

Le voci dei protagonisti

Si stima che entro dicembre 2026 la piattaforma avrà circa 1.500 iscritti: il 65% persone con disabilità e il 35% operatori socio-assistenziali. Questo si traduce nel coinvolgimento di circa 975 persone con malattie, di diverse fasce d’età e da tutto il territorio nazionale, che necessitano di autodeterminazione e assistenza per supportare i caregiver nella gestione quotidiana. Il progetto si allinea perfettamente con l’obiettivo di Intesa Sanpaolo di promuovere una società più equa e inclusiva.

Marco Rasconi, Presidente nazionale UILDM, ha espresso grande soddisfazione: “Siamo davvero felici di veder rinnovata la fiducia di Intesa Sanpaolo nei confronti dei progetti UILDM. Il sostegno di una realtà così importante ci permette di rendere sempre più concreta la realizzazione di uno strumento nel quale crediamo molto: una piattaforma che fa trovare a chi ha una disabilità l’assistente giusto per le proprie esigenze. Ciò significa poter costruire in modo autonomo la vita che desideriamo, mettendo al centro la persona e non solo i limiti che la malattia comporta. Chi vorrà donare per CareMatch aiuterà in modo diretto e concreto una comunità di migliaia di persone“.

Anche Fabio Balderacchi, Executive Director Filiale Digitale Intesa Sanpaolo, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Abbiamo scelto insieme a CESVI il progetto CareMatch che mette al centro il benessere e l’inclusione dei più fragili e delle loro famiglie. L’approccio del nostro Programma Formula promuove innovazione, solidarietà e senso di comunità e dimostra come unendo le forze si crei valore in modo mirato ed efficace. Invitiamo persone e aziende a sostenere insieme alla Banca questa causa con una donazione, in cui ogni euro donato viene destinato direttamente senza alcuna spesa”.