La diminuzione del tasso della Banca Centrale Europea di 250 punti base, scendendo dal 4,5% di settembre 2023 al 2% attuale, ha comportato finora una riduzione di appena 118 punti base per i tassi di erogazione dei mutui per le famiglie. Questo è stato calcolato come la differenza tra il Taeg di ottobre 2023, che era pari al 4,72%, e il Taeg di marzo 2025, che si attesta al 3,54%. Queste informazioni sono state fornite dalla FABI in uno studio in seguito alla decisione di politica monetaria.

“Se si considera anche il fenomeno della risalita, seppur lenta, dei tassi di interesse sui mutui a tasso fisso, come evidenziato nei primi mesi del 2025,” prosegue la FABI, “il recente abbassamento del costo del denaro da parte della BCE rischia di compromettere l’attrattività delle nuove offerte di prestiti da parte del settore bancario, portando a effetti meno incisivi del previsto nel rilancio della liquidità nell’economia.”

Entro la fine di marzo 2025, il tasso finale di interesse (Taeg) per i mutui a favore delle famiglie per l’acquisto di abitazioni è sceso a 3,54%, dopo una diminuzione iniziata a dicembre 2023, quando il tasso era al 4,82%. Nel periodo tra il 2022 e il 2024, l’importo totale dei mutui concessi alle famiglie italiane è aumentato di soli 3,7 miliardi di euro, corrispondente a una variazione di poco inferiore all’1%, passando da 376,4 a 380,1 miliardi.

La crescita complessiva dei prestiti erogati alle famiglie negli ultimi mesi (+1,9% da maggio 2024 a marzo 2025, cioè 7,8 miliardi in più) representa un effetto di stimolo del pacchetto di riduzione dei tassi europei. Questo “indica che le misure economiche stabilite dalla Banca Centrale Europea potrebbero manifestare il loro impatto in un contesto di maggiore stabilità economica,” afferma la FABI.

“Il taglio dei tassi da parte della BCE è un segnale importante, forte e atteso. Ora è necessario un cambiamento di passo e uno sforzo collaborativo, anche da parte delle banche, per garantire maggiori benefici alla clientela,” afferma Lando Sileoni, segretario generale della FABI.

“I segnali provenienti dai dati sui mutui e sui prestiti indicano che i benefici del nuovo orientamento monetario stanno emergendo, ma molto lentamente. È necessario un passo in avanti e una regia politica che favorisca l’accesso al credito per le famiglie e per coloro che desiderano investire nel proprio futuro, coinvolgendo tutti i soggetti interessati: istituzioni, banche, imprese e parti sociali. Il credito rimane una leva strategica per la crescita del Paese e per l’occupazione.”