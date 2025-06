L’attività economica negli Stati Uniti ha mostrato un leggero calo rispetto al precedente rapporto, con un’inflazione che si è “moderata” rispetto alle precedenti rilevazioni. Questo è quanto riportato nel Beige Book pubblicato dalla Federal Reserve, dove si afferma che “nel complesso, le prospettive rimangono leggermente pessimistiche e incerte, senza variazioni rispetto al rapporto precedente”. Tuttavia, ci sono segnalazioni contrastanti nei vari distretti: alcuni indicano un peggioramento delle prospettive, mentre altri segnalano miglioramenti. Circa la metà dei distretti ha riportato “cali da lievi a moderati dell’attività”, mentre tre distretti non hanno registrato variazioni e tre hanno evidenziato una leggera crescita.

Tutti i distretti hanno segnalato “livelli elevati di incertezza economica e politica”, che hanno portato a una certa esitazione e a un approccio cauteloso nelle decisioni aziendali e familiari. L’attività manifatturiera ha mostrato un leggero calo. I rapporti riguardanti la spesa dei consumatori sono stati “contrastanti”, con la maggior parte dei distretti che ha evidenziato lievi cali o nessuna variazione; alcuni distretti, al contrario, hanno registrato aumenti della spesa per beni che si prevede saranno influenzati dai dazi.

Le vendite di immobili residenziali sono rimaste pressoché invariate, mentre la maggior parte dei rapporti distrettuali sulla costruzione di nuove case indica un’attività edilizia “stabile o in rallentamento”. Anche i rapporti sulla domanda di prestiti bancari e sui piani di spesa in conto capitale sono stati “contrastanti”. L’attività nei porti è rimasta robusta, mentre i rapporti sui trasporti e sulle attività di stoccaggio in altre aree si sono mostrati discordanti.

“L’occupazione è rimasta pressoché invariata rispetto al precedente rapporto”: è quanto rilevato nel Beige Book pubblicato oggi dalla Federal Reserve. La maggior parte dei distretti ha descritto l’occupazione come stabile; tre district hanno riportato aumenti da lievi a modesti, mentre due distretti hanno registrato lievi cali. Molti distretti hanno notato tassi di turnover del personale ridotto e un numero maggiore di candidati per le posizioni aperte. I commenti riguardanti l’incertezza che frena le assunzioni sono stati diffusi. Infatti, tutti i distretti hanno riportato una minore domanda di lavoro, citando una diminuzione delle ore lavorate, degli straordinari, le pause nelle assunzioni e i piani di riduzione del personale. Alcuni distretti hanno segnalato licenziamenti in specifici settori, ma tali eventi non sono stati pervasivi.

I salari hanno continuato a crescere a un ritmo modesto, sebbene diversi distretti abbiano indicato un generale allentamento della pressione salariale. Alcuni distretti hanno segnalato che l’aumento del costo della vita ha continuato a influenzare i salari, creando una pressione al rialzo.