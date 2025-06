EssilorLuxottica ha annunciato la firma di un accordo strategico che segna un’ulteriore espansione nel mercato asiatico: l’acquisizione di uno dei principali operatori nel retail ottico in Malesia. L’operazione riguarda un network di oltre 90 negozi che operano sotto i marchi A-Look, Seen e OWL.

Un’espansione strategica nel cuore dell’Asia

Fondata nel 2003 da Dato Terry Ngeow con l’apertura del primo negozio nella capitale Kuala Lumpur, A-Look, insieme a Seen e OWL, ha costruito una solida presenza nelle aree orientale e peninsulare della Malesia. Questa acquisizione, che include un modello multi-brand e omnicanale, permetterà a EssilorLuxottica di consolidare ulteriormente la propria presenza nel paese, dove il Gruppo è già attivo sia nel settore wholesale che nel retail.

L’accordo sottolinea anche l’impegno di EssilorLuxottica a sostenere la crescita del settore ottico malese, puntando a elevarne gli standard e ad accelerare la digitalizzazione. L’obiettivo primario è offrire ai consumatori un’esperienza sempre più innovativa e coinvolgente, in linea con le moderne esigenze del mercato.

La visione dei vertici di EssilorLuxottica

Francesco Milleri, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, hanno espresso il loro entusiasmo per l’operazione: “L’integrazione di A-Look, Seen e OWL nel network retail del nostro Gruppo ci offrirà una comprensione più profonda delle dinamiche del settore in Malesia, rafforzando il nostro impegno nella sensibilizzazione sull’importanza della salute visiva. Al tempo stesso, promuoveremo una maggiore consapevolezza, desiderabilità e interesse da parte dei consumatori verso prodotti innovativi e di alta qualità, dall’eyewear alle soluzioni oftalmiche. Le esigenze dei consumatori e dei clienti sono da sempre al centro della nostra strategia e continueremo a lavorare con questo spirito per garantire a tutti un accesso sempre più ampio a cure e soluzioni di eccellenza.”

Un passo avanti per l’Asia-Pacifico

Questa acquisizione è un tassello fondamentale per ampliare l’accesso alle cure della vista in un mercato dinamico come quello dell’Asia-Pacifico, consolidando ulteriormente la già radicata presenza di EssilorLuxottica nell’area. Il Gruppo ribadisce il proprio impegno a mettere a disposizione di tutti i partner ottici un’offerta sempre più completa di prodotti, soluzioni e servizi di alta qualità. Da notare che EssilorLuxottica è già presente in Malesia con stabilimenti per la produzione di lenti, garantendo così un servizio di prossimità efficiente.

L’operazione dovrebbe concludersi entro la fine di giugno 2025, previa approvazione delle autorità regolatorie competenti.