ELES, società quotata su Euronext Growth Milan e leader nella fornitura di soluzioni per il test di dispositivi a semiconduttore (IC Integrated Circuits) con applicazioni Safety e Mission Critical, ha annunciato una partnership strategica quinquennale. L’accordo, siglato con un leader mondiale nella strumentazione di test e misurazione di precisione, aprirà a ELES nuovi orizzonti nel mercato dei dispositivi High-Performance Computing (HPC).

Una partnership strategica per il Burn-In Test automatico

Il Contratto Quadro, della durata di cinque anni, siglato da ELES con un non meglio identificato “leader a livello mondiale” nel settore, è finalizzato allo sviluppo di una nuova soluzione completamente automatizzata per il Burn-In Test. Questo sistema è pensato per la produzione in volumi di dispositivi High-Performance Computing (HPC), un segmento in forte espansione.

Grazie a questo accordo, ELES potrà accedere a un nuovo mercato per la fornitura di soluzioni di test dedicate agli impianti di produzione in massa di dispositivi HPC a livello globale. L’azienda sarà responsabile della progettazione, produzione e fornitura della piattaforma di Test e delle Applicazioni (Test Programs e Socket Boards), consolidando ulteriormente la sua posizione di partner tecnologico d’eccellenza.

Il futuro dei chip HPC e il ruolo di ELES

Antonio Zaffarami, Presidente di ELES S.p.A., ha sottolineato l’importanza di questa intesa: “ELES ha progressivamente specializzato la propria offerta per la qualifica dei chip riferendosi quindi principalmente ai Reliability Lab sia interni ai Semiconductor Players che indipendenti. L’accordo con un partner globale di primissimo piano si concentra sullo sviluppo congiunto di una cella Burn-In completamente automatizzata per very hi-power computing chip: una soluzione Tray-to-Tray (BiBless) altamente innovativa, progettata specificamente per la produzione di massa di dispositivi ad alte prestazioni.”

Ha inoltre evidenziato come questa integrazione “ci posiziona come leader in un segmento in rapida crescita, ora finalmente rivolto (grazie alla completa automazione) alle linee di produzione di chip.” Il mercato dell’High-Performance Computing, che è la base dell’evoluzione dell’intelligenza artificiale e dei data center, è un motore di crescita cruciale per l’industria dei semiconduttori, con una crescita stimata del +14% nel 2025 e prospettive di sviluppo sostenuto fino al 2032 (fonte: Gartner). In questo contesto, ELES si conferma un partner tecnologico globale, in grado di offrire soluzioni di test avanzate per soddisfare i più elevati standard di qualità, affidabilità e automazione.

Rafforzamento sui mercati globali

Francesca Zaffarami, nella foto, CEO di Eles S.p.A., ha aggiunto: “La firma di questo accordo rappresenta un importante traguardo per ELES, consentendoci di rafforzare in modo significativo la nostra presenza nei mercati americano e asiatico e la riconoscibilità del nostro marchio nel mondo. La scelta delle soluzioni ELES da parte del nostro Partner, leader nel mercato delle apparecchiature di test automatizzate, è per noi motivo di grande soddisfazione, e lo è ancora di più l’opportunità di aumentare la nostra quota di mercato nel settore dei test dei dispositivi HPC, un settore che rappresenta uno dei pilastri su cui si basa la crescita del mercato dei semiconduttori.”