La compagnia aerea low cost Wizz Air ha chiuso l’ultimo esercizio fiscale, terminato il 31 marzo 2025, con un crollo dell’utile netto del 62%, sceso a 167,5 milioni di euro. Un dato ben al di sotto delle aspettative degli analisti, che prevedevano 246 milioni di euro. Questa notizia ha avuto un impatto immediato sui mercati, con il titolo quotato in borsa a Londra che sta perdendo il 27%.

Previsioni tagliate e nessuna nuova guidance

Wizz Air ha annunciato un taglio significativo delle previsioni di utile netto anche per l’esercizio finanziario in corso, con una forbice compresa tra i 125 e i 175 milioni di euro. Si tratta di una netta revisione al ribasso rispetto alla precedente stima di 350-450 milioni di euro. La compagnia ha inoltre comunicato che non fornirà una nuova guidance a causa delle incertezze legate ai persistenti problemi ai motori e alle complessità delle condizioni geopolitiche globali.

La spina nel fianco dei motori Pratt & Whitney

La principale causa del netto calo degli utili è stata la necessità di tenere a terra oltre 40 aeromobili a causa di problemi ai motori Pratt & Whitney. Di questi, ben 34 velivoli rimarranno fuori servizio fino alla metà del 2026. Questa situazione ha comportato un notevole aumento dei costi operativi, in particolare per la manutenzione e l’affitto di aeromobili sostitutivi. Il CEO Jozsef Váradi (nella foto) ha sottolineato la gravità della situazione, evidenziando che i tempi di riparazione dei motori possono estendersi fino a 300 giorni, rappresentando una sfida operativa significativa per l’azienda.

Ricavi in crescita e passeggeri record, ma non basta

Il risultato negativo si è manifestato nonostante la compagnia aerea abbia registrato un aumento del 3,8% dei ricavi, raggiungendo i 5,3 miliardi di euro. Wizz Air ha anche toccato un record di 63,4 milioni di passeggeri trasportati, dimostrando una forte domanda per i suoi servizi. Tuttavia, la crescita dei ricavi e del numero di passeggeri non è stata sufficiente a compensare l’impatto dei problemi tecnici e dei costi associati, evidenziando come fattori imprevisti possano influenzare profondamente la redditività di un settore come quello aereo.