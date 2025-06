L’Assemblea dei soci di Cassa Centrale Banca, riunitasi a Milano sotto la presidenza di Giorgio Fracalossi, ha dato il proprio consenso al bilancio separato e ha esaminato il bilancio consolidato, che include la prima rendicontazione consolidata di sostenibilità per il 2024. L’esercizio del 2024 si è concluso con un utile netto consolidato di 1,168 miliardi di euro, registrando un incremento del 34% rispetto ai 871 milioni di euro del 2023. A spingere questa crescita sono state le nuove erogazioni di crediti, che hanno raggiunto 8,6 miliardi (+6,3% rispetto all’anno precedente), conferendo un’esposizione creditizia netta di 48,6 miliardi (+1,5% nell’anno) e una crescita della raccolta complessiva, che ha raggiunto 120 miliardi di euro, di cui 71 miliardi da raccolta diretta e 49 miliardi da raccolta indiretta (rispettivamente +6,7% e +11% nell’anno). Con un Cet1 ratio del 26,8%, la posizione patrimoniale della banca si colloca tra le migliori a livello nazionale, così come la qualità degli attivi, evidenziata da un Npl ratio netto dello 0,7% e un coverage ratio dell’81%. Nel 2024, il Gruppo ha versato 34,7 milioni ai Fondi Mutualistici per lo sviluppo della cooperazione e ha sostenuto oltre 20.000 iniziative, per un totale di 52,6 milioni, con un ampio raggio d’azione a sostegno di ambiti socio-assistenziali, sportivi e culturali, così come della formazione e ricerca.

L’Assemblea ha quindi provveduto al rinnovo degli organi sociali, nominando i 15 membri del Consiglio di amministrazione per il triennio 2025-2027. Sono stati riconfermati il presidente Giorgio Fracalossi e il vice presidente vicario Carlo Antiga, oltre agli amministratori Sandro Bolognesi, Enrica Cavalli, Giorgio Pasolini, Livio Tomatis e Roberto Tonca. I nuovi nominati sono gli amministratori Antonio Convertini, Giuseppe Di Forti e Stefano Marzioli, tutti rappresentanti delle banche azioniste, insieme all’amministratrice esterna Ketty Camuffo, in rappresentanza di DZ Bank AG. Per quanto concerne i quattro amministratori indipendenti, è stato confermato Enrico Macrì e sono state nominate le nuove esponenti Roberta Berlinghieri, Paola Giannotti De Ponti e Maria Rosa Molino. Inoltre, il Consiglio di amministrazione ha riconfermato Sandro Bolognesi come amministratore delegato.