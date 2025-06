La Banca Centrale Europea si prepara all’ottavo taglio dei tassi d’interesse al 2%, un livello ritenuto finale finché l’economia europea non è stata influenzata dai dazi imposti da Trump. Tuttavia, le indicazioni per il futuro risultano incerte, con i mercati che scommettono su un’ulteriore riduzione del costo del denaro tra settembre e ottobre, in attesa di sviluppi dai negoziati tra Bruxelles e Washington.

Christine Lagarde si troverà a gestire un delicato bilanciamento durante la conferenza stampa che seguirà il Consiglio direttivo, che è atteso per domani e potrebbe vedere un ulteriore abbassamento dei tassi di un altro quarto di punto. La presidente della BCE utilizzerà una formula “riunione per riunione”, basata sui dati, mentre il suo team sta valutando diverse possibili scenari, mantenendo aperta la possibilità di ulteriori tagli. I mercati sono inoltre in attesa di chiarimenti riguardo al suo mandato, dopo che recenti notizie hanno rivelato un accordo per la sua successione al vertice del Forum Economico Mondiale di Davos, prima della conclusione naturale del suo incarico alla BCE.

I motivi che spingono gli investitori verso un ulteriore abbassamento dei tassi all’1,75% nelle riunioni di settembre o ottobre sono supportati da ultimi dati economici: l’OCSE ha appena rivisto le stime di crescita per l’Eurozona nel 2025 al 1%, e l’indice Pmi tedesco, che anticipa la tendenza del Pil, è sceso da 50,1 di aprile a 48,5 per maggio. La situazione è più favorevole in Spagna e Italia, con un miglioramento nel Pmi servizi a 53,2, nonostante il deterioramento nel settore manifatturiero. Confindustria segnala che le imprese sono “meno pessimiste” e mostrano “aspettative in lieve miglioramento”.

Il mercato ha preso atto di queste nuove informazioni, registrando lo spread Btp-bund a nuovi minimi dall’inizio del 2021, a 96, dopo un collocamento sindacato di Btp a cinque anni e Green, che ha visto un’impennata della domanda oltre i 210 miliardi di euro. Sullo spread influisce anche l’approvazione da parte della Germania di un ampio pacchetto di tagli alle tasse per le grandi imprese, il che ha spinto la Borsa di Francoforte a un aumento del 0,77%, con il Dax che ha raggiunto massimi storici, mentre il Ftse Mib è rimasto stabile in chiusura. Il verdetto sui Pmi per l’Eurozona indica una discesa da 50,2 a 50,4, suggerendo una crescita debole, “vicina alla stagnazione”.

Il capo economista della BCE, Philip Lane, ha recentemente osservato che un euro forte, in combinazione con il calo dei prezzi energetici e le potenziali conseguenze di un aumento delle importazioni dalla Cina a causa dei dazi americani, potrebbero portare a “una minore inflazione”. La situazione dipenderà dall’esito della dinamica globale che è emersa in seguito al Liberty Day di Trump. Tuttavia, le nuove stime su inflazione e crescita a tre anni che Lagarde presenterà domani saranno decisive per le prossime mosse della BCE, specialmente considerando che i prezzi a maggio hanno rallentato all’1,9%, avvicinandosi sempre di più all’obiettivo della banca.

È evidente che il compito della BCE sembra meno complesso rispetto a quello della Federal Reserve, che sta valutando l’impatto negativo dei dazi sulla crescita negli Stati Uniti, come confermato dall’OCSE che ha quasi dimezzato la previsione di crescita al 2025 al 1,6%. Inoltre, l’inflazione potrebbe rappresentare un vincolo per la banca centrale. Il recentissimo Beige Book ha evidenziato una crescita e inflazione più deboli, e l’indice manifatturiero Ism, in calo per la prima volta da un anno, rafforza la aspettativa di due tagli ai tassi quest’anno per evitare una recessione.