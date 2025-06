La Commissione Europea considera che, nella procedura per deficit eccessivo aperta nei confronti dell’Italia, “non siano necessarie ulteriori misure”. Lo stesso giudizio si applica anche a Francia, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia. Una delle raccomandazioni specifiche per l’Italia nella relazione del Pacchetto di primavera del semestre europeo è quella di “rafforzare la spesa complessiva per la difesa e la prontezza operativa”, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 6 marzo 2025.

Inoltre, Bruxelles esorta l’Italia a migliorare la “sostenibilità di bilancio” rendendo il sistema fiscale più favorevole alla crescita. Questo include l’intensificazione degli sforzi per contrastare l’evasione fiscale, la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e l’ottimizzazione delle spese fiscali, comprese quelle legate all’imposta sul valore aggiunto e ai sussidi dannosi per l’ambiente. È fondamentale anche un’aggiornamento dei valori catastali nell’ambito di una revisione più ampia delle politiche abitative, garantendo al contempo l’equità.

L’Unione Europea raccomanda di “intensificare gli sforzi” per migliorare l’efficienza e l’efficacia della spesa pubblica. Per Belgio viene suggerito un nuovo percorso correttivo. Nel caso della Romania, il Consiglio è invitato a dichiarare che “non ha adottato misure efficaci”. Si propone inoltre l’apertura di una procedura per deficit per Austria. Riguardo all’Italia, nel meccanismo di allerta si evidenziano squilibri che “rimangono complessivamente rilevanti”.

La Commissione propone al Consiglio dell’Unione Europea di attivare le clausole nazionali di salvaguardia per 15 dei 16 Paesi che hanno richiesto di aumentare le spese per la difesa, in deroga ai vincoli del Patto di stabilità, nell’ambito del pacchetto ReArm-Readiness. Questi Paesi includono Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Grecia, Croazia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia. Anche la Germania ha presentato una richiesta, ma secondo le previsioni, presenterà il piano nazionale di bilancio a medio termine entro la fine di luglio, momento in cui potrebbe arrivare una raccomandazione.

Bruxelles ha adottato il Rapporto di Convergenza all’euro della Bulgaria. L’esecutivo europeo ha stabilito che Sofia ha soddisfatto tutti i criteri economici e legali richiesti dai Trattati per l’adozione della moneta unica, tra cui la stabilità dei prezzi, fiscale e del tasso di cambio, oltre a una convergenza duratura con tassi di interesse a lungo termine relativamente bassi.

Ora si attende una decisione finale all’Ecofin dell’8 luglio. Se confermata, la Bulgaria entrerà nell’euro il primo gennaio 2026, diventando il ventunesimo Paese membro dell’Eurozona. Con questo ingresso, i Paesi dell’Eurozona saliranno a 21. La moneta unica è stata inizialmente adottata da undici Stati membri il primo gennaio 1999, Italia inclusa, insieme a Belgio, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Portogallo.

Successivamente, altri nove Paesi hanno adottato l’euro: Grecia nel 2001, Slovenia nel 2007, Cipro e Malta nel 2008, Slovacchia nel 2009, Estonia nel 2011, Lettonia nel 2014, Lituania nel 2015 e, più recentemente, Croazia nel 2023. Restano dunque sei Stati membri dell’Unione Europea al di fuori dell’euro, ciascuno con situazioni diverse.

La Romania partecipa attivamente al meccanismo di cambio, ma non soddisfa ancora i criteri per l’adozione della moneta unica. La Danimarca ha ottenuto un opt-out permanente dall’euro, stabilito con il Trattato di Maastricht. La Svezia, pur non avendo un opt-out formale, ha rifiutato l’ingresso nell’euro tramite referendum nel 2003 e non partecipa al meccanismo di cambio, evitando di fatto l’adozione della valuta comune. Infine, Cechia, Ungheria e Polonia non partecipano al meccanismo di cambio e non hanno avviato il percorso tecnico verso l’euro, nonostante siano giuridicamente obbligate a farlo in futuro secondo i Trattati europei.

Ursula von der Leyen ha dichiarato: “L’euro è un simbolo tangibile della forza e dell’unità europea. Oggi la Bulgaria è a un passo più vicina alla sua adozione come moneta. Grazie all’euro, l’economia bulgara diventerà più forte, con maggiori scambi commerciali con i partner della zona euro, investimenti esteri diretti, accesso ai finanziamenti, posti di lavoro di qualità e redditi reali. Inoltre, la Bulgaria avrà un ruolo fondamentale nel plasmare le decisioni al centro della zona euro. Congratulazioni, Bulgaria!”