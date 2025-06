Un nuovo, allarmante quadro emerge dalla Treccani, svelando la persistenza e l’intensificazione della violenza di genere, un fenomeno che continua a mietere vittime, soprattutto donne e minorenni. La professoressa Laura Schettini, docente di Storia delle donne e di genere all’Università di Padova, ha tracciato questa analisi nella nuova voce “Violenza di genere” per l’XI Appendice dell’Enciclopedia Italiana. Il suo studio evidenzia come questo problema strutturale sia stato ulteriormente esacerbato dalla pandemia e dalle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale.

Un Allarme Crescente: Violenza Sessuale e Domestica in Aumento

La violenza sessuale contro le donne, radicata in una storica asimmetria di potere, rimane un’emergenza costante. I dati rivelano un quadro preoccupante: in Italia, tra il 2013 e il 2023, i casi di violenza sessuale sono cresciuti del 40%, passando da 4.488 a 6.291. Di questi, il 91% delle vittime sono donne, e di queste, la metà rientra nella fascia d’età tra 0 e 25 anni. La situazione è aggravata da episodi di violenza di gruppo, spesso a danno di minorenni, e dalla diffusione di cyberabusi e stalking.

Non meno preoccupante è la violenza domestica, perpetrata da partner o ex partner. A livello globale, una donna in età fertile su tre ne è stata vittima, per un totale di 736 milioni di persone (dato WHO 2021). Le conseguenze sono devastanti: lesioni fisiche, problemi di salute mentale come ansia e depressione, e gravidanze precoci e non pianificate. L’Italia non fa eccezione a questo trend negativo: nello stesso decennio (2013-2023), i maltrattamenti contro familiari e conviventi hanno registrato un’impennata del 105%, mentre gli atti persecutori, ovvero lo stalking, sono aumentati del 48%.

Nuove Frontiere della Violenza: Lavoro, Pandemia e Intelligenza Artificiale

La violenza di genere si manifesta anche in altri contesti. Le molestie sul posto di lavoro hanno colpito nel 2023 il 13,5% delle donne italiane tra i 15 e i 70 anni, manifestandosi in proposte indecenti, commenti offensivi sul corpo o sulla vita privata. La pandemia di Covid-19 ha agito come un acceleratore, portando a un incremento generalizzato delle violenze, definito “pandemia ombra” da UN Women.

L’avanzamento tecnologico ha aperto nuove, inquietanti porte alla violenza, con i cyberabusi che già nel 2014 riguardavano una donna su dieci in Europa. Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale ha introdotto ulteriori minacce, come la creazione e diffusione di video pornografici fakes, amplificando il danno e la sofferenza.

Non Solo Donne: Le Altre Vittime della Violenza di Genere

È fondamentale sottolineare che la violenza di genere non colpisce esclusivamente le donne. Anche la comunità LGBTQIA+ e gli uomini ne sono vittime. A partire dalle guerre etniche dei primi anni Novanta, il fenomeno delle violenze sessuali contro gli uomini è emerso con forza, caratterizzato dalla difficoltà di essere denunciato e attestato, sia nei contesti di guerra e crisi che in tempo di pace, in particolare negli istituti di detenzione. Le persone LGBTQIA+ affrontano discriminazioni e violenze persistenti a causa del loro orientamento sessuale e della loro identità di genere, con una probabilità di subire atti violenti nove volte maggiore rispetto alle persone non LGBTQIA+.