Un vento di riconoscimento ha soffiato all’Università di Trieste, portando con sé l’eco di un impegno che va oltre il profitto aziendale. Simone Bemporad, stimato direttore delle relazioni esterne e comunicazione del Gruppo Generali, ha ricevuto la Laurea Magistrale ad honorem in Diplomazia e Cooperazione Internazionale. Un tributo significativo, conferito dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’ateneo giuliano, che celebra un “contributo significativo e innovativo dato allo sviluppo della diplomazia culturale e alla diffusione di modelli imprenditoriali orientati alla trasparenza, alla sostenibilità e allo sviluppo sociale.”

Una Carriera al Servizio della Strategia e del Bene Comune

La cerimonia ha messo in luce il percorso di un professionista che ha saputo tessere con maestria la trama delle relazioni in ambiti diversi. Il professor Diego Abenante, Direttore di Dipartimento, ha riconosciuto in Bemporad una “figura di rilievo nel panorama nazionale e internazionale della comunicazione strategica, delle relazioni istituzionali e della diplomazia d’impresa”. Un’affermazione che racchiude un’esperienza iniziata nel giornalismo, proseguita nei corridoi dei Ministeri del Tesoro e dell’Industria, per poi sbocciare in ruoli di spicco nelle relazioni esterne di colossi italiani come IRI, Enel, Leonardo e, infine, Generali. La sua penna fertile ha dato vita a una rilevante produzione editoriale, affiancata da una collaborazione costante con enti e organizzazioni internazionali.

L’Impronta Sociale di un Leader Aziendale

Ma è nella sua visione proattiva dell’impegno sociale che la figura di Bemporad trova la sua dimensione più profonda. Progetti di grande impatto portano la sua firma, come la fondazione “The Human Safety Net”, un’iniziativa vibrante che oggi abbraccia 26 Paesi con l’obiettivo di sostenere famiglie vulnerabili e rifugiati. A ciò si aggiunge la preziosa collaborazione con lo United Nations Development Programme, un’alleanza forgiata per proteggere comunità fragili dagli effetti sempre più tangibili della crisi climatica.

La Diplomazia d’Impresa: Un Ponte tra Economie e Istituzioni

La lectio magistralis, intitolata "Corporate Diplomacy", è stata un momento di profonda riflessione sull'impatto crescente delle aziende sulle relazioni politiche e sul bene comune. Bemporad ha offerto una prospettiva illuminante, affermando: "Considerare separate le traiettorie dell'interesse dell'impresa privata da quelle dell'interesse pubblico è una visione già superata dalla realtà". Un richiamo all'importanza di un'azione sinergica, dove le imprese, come ha spiegato, "possono diventare protagoniste della diplomazia internazionale, agendo come ponti tra culture, economie e istituzioni". Un messaggio potente, rivolto in particolare alle nuove generazioni, agli studenti presenti, con la citazione dell'economista Arthur Brooks: "Guadagnarsi il proprio successo" ed "essere utili agli altri". Un invito a costruire un futuro dove il valore economico si intreccia indissolubilmente con il valore sociale, generando un beneficio tangibile per l'intera comunità globale.