Dalle colonne radiofoniche di “24 Mattino” su Radio 24, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha commentato il recente incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Un commento che, pur non lesinando critiche, ha riconosciuto un aspetto fondamentale: l’importanza del dialogo.

Un segnale positivo, ma con riserve

“È positivo che la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron si siano incontrati e parlati'”, ha affermato Schlein. Un’apertura chiara, che sottolinea la necessità di un dialogo diplomatico tra le due nazioni, al di là delle divergenze politiche. Tuttavia, la segretaria del PD non ha mancato di esprimere le sue preoccupazioni sulla condotta della politica estera italiana precedente: “È da tempo che la premier piegava la nostra politica estera alle sue simpatie o antipatie personali. Ricordiamo l’assenza grave su quel treno per Kiev”. Il riferimento è alla mancata partecipazione di Meloni all’iniziativa congiunta di alcuni leader europei verso la capitale ucraina.

Ucraina e diplomazia: la posizione del PD

Schlein ha poi ripercorso le tappe del sostegno europeo all’Ucraina e la posizione del Partito Democratico. “Quando c’è stata l’invasione criminale di Putin ai danni dell’Ucraina c’erano la Francia, la Germania e l’Italia e più recentemente la Francia, la Germania e il Regno Unito. Abbiamo sempre sostenuto l’Ucraina: abbiamo lamentato l’assenza di uno sforzo diplomatico per un cessate il fuoco. L’Unione europea deve sedere al tavolo e lavorare per una pace giusta. Saranno gli ucraini e non altri a decidere a quali condizioni trattare la pace”, ha aggiunto la segretaria dem.