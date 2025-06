Alcune affinità, si sa, compiono arabeschi inattesi per poi dissolversi in un sospiro. O forse, più semplicemente, rivelano incrinature impreviste sotto l’apparente levigatezza di un’intesa che sembrava scolpita nel marmo. Negli Stati Uniti, in quest’epoca così splendidamente tumultuosa, si assiste a una frattura di proporzioni quasi drammatiche, un vero e proprio sisma di natura politica ed economica che vede protagonisti due titani del nostro tempo: da un lato l’eccentrico e indiscutibilmente visionario Elon Musk, dall’altro il presidente degli Stati Uniti, il mai banale Donald Trump. La scintilla che ha innescato questa magnifica deflagrazione? Nulla di meno che una legge di bilancio, un pacchetto fiscale di tale opulenza da meritarsi il vezzoso soprannome di “Big Beautiful Bill”

Il “Big Beautiful Bill”: una mazzata per le casse USA?

Il Congresso ha appena votato una legge di spesa che promette di riscrivere le regole del gioco economico americano. Questo provvedimento, approvato con un solo voto di scarto, prolunga i tagli fiscali del 2017 e, contestualmente, riduce la spesa per la sanità pubblica (Medicaid) e per l’assistenza alimentare (Supplemental Nutrition Assistance Program). L’obiettivo dichiarato è ridisegnare il sistema fiscale, ma le stime parlano chiaro: la riforma farà aumentare il deficit statunitense di ben 3.000 miliardi di dollari entro il 2034.

La furia di Musk: “Un abominio disgustoso”

È su X (ex Twitter) che Elon Musk, in un impeto di sdegno, ha scagliato la sua ira contro la legge. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: “Questo disegno di legge sulla spesa del Congresso enorme, scandaloso, da strozzini, è un abominio disgustoso. Vergogna a chi l’ha votato: sapete di aver sbagliato. Lo sapete”. Non contento, ha rincarato la dose in un post successivo, sottolineando come il provvedimento “aumenterà enormemente il già gigantesco deficit di bilancio a 2,5 trilioni di dollari e graverà sui cittadini americani con un debito schiacciante e insostenibile”. Una presa di posizione durissima, che stride con l’immagine di un Musk in passato vicino alle posizioni trumpiane.

La replica della Casa Bianca: “Un disegno di legge importante e bellissimo”

La risposta della Casa Bianca non si è fatta attendere, sebbene con un tono che mira a minimizzare lo scontro. Karoline Leavitt, portavoce, ha dichiarato: “Il presidente sa già qual è la posizione di Elon Musk su questo disegno di legge”, aggiungendo con fermezza che “ciò non cambia l’opinione del Presidente. Questo è un disegno di legge importante e bellissimo, e lui si attiene a esso”. Una difesa a oltranza di un pacchetto fiscale che, secondo Trump, soddisfa le promesse elettorali, operando un massiccio taglio delle tasse alle classi più alte di reddito e alle imprese.