Landini, lo storico marchio italiano di trattori con 141 anni di attività, è stato ufficialmente iscritto nel registro dei “Marchi storici di interesse nazionale” dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questo riconoscimento premia le aziende con almeno cinquant’anni di storia e sottolinea l’importanza di Landini nel panorama industriale e culturale del paese.

Un orgoglio per Argo Tractors

La conferma dell’iscrizione è arrivata al termine di un processo avviato dall’azienda di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, dove Landini ha le sue radici. Valerio Morra, Presidente di Argo Tractors, il gruppo a cui Landini appartiene, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio per il gruppo Argo Tractors e per tutti coloro che, con passione e dedizione, hanno scritto e scrivono ancora oggi la storia di Landini”.

Tutela e valorizzazione del patrimonio

L’iscrizione nel registro dei marchi storici non è solo un attestato onorifico, ma rappresenta un passo concreto nella protezione del brand. “Entrare nel registro dei marchi storici rappresenta una tappa importante nel percorso di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio industriale e culturale. Siamo sempre più fieri di rappresentare il Made in Italy nel mondo”, ha proseguito Morra. Il presidente ha inoltre sottolineato come questo status contribuisca a “promuovere e salvaguardare il marchio Landini, garantendo una maggiore protezione e valorizzazione nei confronti del mercato e della concorrenza, rafforzando il legame con il territorio e con le radici della tradizione manifatturiera italiana”.

Landini nella Motor Valley

Landini, fondata nel 1884, fa parte di un’area geografica di eccellenza per la meccatronica italiana. Dal 2021, infatti, la multinazionale reggiana è entrata ufficialmente nella “Motor Valley“, la celebre zona dell’Emilia-Romagna che ospita alcuni dei più prestigiosi marchi dell’automotive e della produzione meccatronica a livello mondiale, consolidando ulteriormente il suo legame con l’innovazione e la tradizione manifatturiera italiana.