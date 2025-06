Nel mese di maggio, in Italia, sono state immatricolate 139.390 auto, con una diminuzione dello 0,16% rispetto allo stesso mese del 2024. Nei primi cinque mesi del 2025, le vendite hanno raggiunto un totale di 722.452 vetture, con un calo dello 0,54% rispetto all’anno precedente. Stellantis ha registrato a maggio in Italia 39.118 immatricolazioni, rappresentando un decremento del 7,6% rispetto allo stesso mese del 2024. La quota di mercato è scesa dal 30,3% al 28%. Per quanto riguarda i primi cinque mesi dell’anno, il gruppo ha venduto 216.811 auto, con una diminuzione del 7,8% e una quota di mercato che si attesta al 30%, rispetto al 32,4% dell’anno scorso.

Il mercato automobilistico italiano è descritto come “sostanzialmente in linea con quello dell’intera Unione Europea” e “rimarrà in stagnazione perlomeno nel breve periodo”, poiché l’acquisizione degli ordini nel mese scorso è stata bassa per il 97% dei concessionari intervistati. Inoltre, il 45% di questi ha segnalato un alto livello di giacenze di auto nuove, mentre il 95% ha indicato una bassa affluenza di visitatori nei saloni espositivi. Allo stesso tempo, il Centro Studi Promotor avverte che, se non ci saranno cambiamenti, le prospettive per il mercato italiano si orientano verso una stagnazione, se non addirittura a una ulteriore diminuzione dei volumi di vendita. Il panorama dell’intera Unione Europea rispecchia quello italiano, mentre non si intravedono segnali di un ritorno ai livelli pre-pandemia già raggiunti e superati in altre parti del mondo.

“Analizzando il mercato per segmenti,” afferma Roberto Vavassori, presidente dell’Anfia, “a maggio continua la crescita costante dei SUV, con un incremento del 6,7% e una quota del 57,4%. Sul fronte delle alimentazioni, sia le vetture elettriche (BEV) che le ibride plug-in (PHEV) mantengono un trend positivo, con una crescita del 40,8% per le prime e del 52,3% per le seconde, sebbene le loro quote rimangano ancora deboli sia per il mese che nel cumulato, rispettivamente al 5,1%.”