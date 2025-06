In un mercato in costante fermento come quello dei data center, dove la domanda di potenza e la necessità di ridurre l’impatto ambientale si fanno sempre più pressanti, Eaton, colosso nella gestione intelligente dell’energia, e Siemens Energy, tra i principali attori della tecnologia energetica mondiale, hanno stretto un’alleanza strategica. L’obiettivo? Rivoluzionare la costruzione dei data center attraverso un approccio accelerato e l’adozione di sistemi di alimentazione integrata direttamente sul luogo d’installazione.

La svolta dei data center: energia sul posto e velocità d’esecuzione

La collaborazione tra queste due realtà di spicco ha dato vita a un nuovo modello di sviluppo, pensato per rispondere alle esigenze più stringenti del settore. La chiave di volta risiede nell’offerta di alimentazione localizzata, in grado di operare in maniera affidabile e, soprattutto, indipendente dalla rete principale. Questo si traduce nella possibilità di realizzare nuovi data center con innovativi sistemi modulari standardizzati, capaci di garantire una rapida implementazione e di accelerare drasticamente i tempi di costruzione.

Questo approccio congiunto permetterà la realizzazione simultanea di più data center, con l’installazione di sistemi di alimentazione localizzati che saranno connessi sia alla rete principale che agli impianti di energia rinnovabile. Questa flessibilità è fondamentale per rispettare le normative locali e, al contempo, per offrire ai proprietari e agli sviluppatori di data center alternative innovative e finora non disponibili per la costruzione e la gestione delle proprie infrastrutture.

La potenza modulare di Siemens Energy e l’elettrificazione di Eaton

Il cuore di questa innovazione risiede nel concetto di impianto di alimentazione modulare e scalabile sviluppato da Siemens Energy. Progettato specificamente per le esigenze degli operatori di data center, una configurazione standard è in grado di generare ben 500 megawatt (MW) di potenza. Questo è reso possibile dall’utilizzo di turbine a gas SGT-800 ad elevata efficienza e ridondanza, affiancate da batterie di accumulo aggiuntive per garantire la massima affidabilità operativa. La modularità del sistema consente, inoltre, di ampliare o ridurre le dimensioni dell’impianto in base alle necessità. Un passo significativo verso la sostenibilità è la previsione che, in futuro, questi data center potranno operare a emissioni di carbonio azzerate, a condizione che l’idrogeno sia integrato nella strategia di sostenibilità. Il progetto di Siemens Energy include anche connessioni opzionali alla rete principale con tecnologia Clean Air a zero emissioni, installabili sia in fase di costruzione che come retrofit, offrendo ai data center la possibilità di immettere energia nella rete. Eaton, dal canto suo, si occuperà della fornitura di tutte le apparecchiature elettriche essenziali: dai quadri elettrici di media tensione ai quadri elettrici di bassa tensione, dagli UPS alle sbarre di distribuzione, dai componenti strutturali agli armadi rack e ai sistemi di contenimento. L’azienda fornirà anche i servizi di progettazione e le soluzioni software necessarie per la protezione e la fornitura dei carichi IT, garantendo tempistiche accelerate di messa in servizio grazie all’approccio modulare e standardizzato.

Le voci dei protagonisti: flessibilità, rapidità e sostenibilità

Cyrille Brisson, Global Segment Leader, Data Centers, Eaton, ha commentato entusiasta: “Il nostro approccio, che consente ai clienti di scegliere il giusto equilibrio tra le risorse energetiche utilizzabili, è molto flessibile, e le tempistiche necessarie alla costruzione e alla messa in servizio sono rapide, con opzioni per la riduzione delle emissioni di carbonio sia a breve che a lungo termine. In particolare, il nostro metodo offre ai proprietari e agli sviluppatori di data center l’opportunità di ampliare la capacità dei data center e renderle disponibili rapidamente in qualsiasi area che possa mettere a disposizione fornitura di acqua, gas e fibra.”

Andreas Pistauer, Global Head of Sales, Gas Services Business Area, Siemens Energy, ha aggiunto: “Offriamo a hyperscaler, co-locator e investitori un pacchetto unico, che in molte aree consente loro di ridurre le tempistiche di immissione sul mercato fino a due anni: questo genera profitti significativi. La progettazione dei nostri impianti di alimentazione prevede un’elevata ridondanza, eliminando la necessità di generatori di emergenza diesel e riducendo le emissioni di CO2 di circa il 50%.”