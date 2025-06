Nella cornice di una Roma sempre più al centro delle dinamiche energetiche europee, Snam, nella foto l’a. d. Agostino Scornajenchi, pilastro dell’infrastruttura del gas in Italia, ha siglato ieri un’intesa di grande rilievo. Il Memorandum of Understanding, originariamente firmato nell’aprile 2023, è stato rinnovato con SPP, uno dei giganti energetici slovacchi. L’obiettivo, chiarissimo, è quello di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, un tema che in questo frangente storico assume contorni di cruciale importanza per l’intero continente.

Un ponte energetico tra Italia e Slovacchia

L’accordo traccia un percorso di cooperazione che si articola su più fronti. Il primo riguarda l’accesso alla capacità di rigassificazione del GNL (Gas Naturale Liquefatto) e, non meno importante, allo stoccaggio di gas naturale in Italia. Questo significa che la Slovacchia potrà contare su infrastrutture italiane per trasformare il gas liquido e conservarlo, garantendosi così riserve strategiche.

Ma la cooperazione non si ferma qui. L’intesa prevede anche l’accesso alla capacità di trasporto del gas dall’Italia alla Slovacchia via Austria, un corridoio vitale che passa attraverso il punto di uscita di Tarvisio. Un vero e proprio ponte energetico, dunque, che rafforza i legami tra i due Paesi e contribuisce a diversificare le rotte di approvvigionamento per la Slovacchia, riducendo le dipendenze e aumentando la resilienza del sistema.

La firma di un accordo strategico

La firma del Memorandum d’intesa è avvenuta oggi a Roma, un evento che si inserisce nell’ambito della visita istituzionale del Presidente della Repubblica Slovacca, Robert Fico, in Italia. A suggellare l’accordo sono stati Gaetano Mazzitelli, Chief Commercial & Regulatory Officer di Snam, e Vojtech Ferencz, CEO di SPP. Una stretta di mano che va ben oltre il mero atto formale, incarnando la volontà comune di affrontare le sfide energetiche con un approccio collaborativo e lungimirante. Questo rinnovo testimonia la solidità del rapporto tra Snam e SPP, e più in generale, tra Italia e Slovacchia, in un settore strategico come quello dell’energia. Per Snam, si tratta di un’ulteriore conferma del suo ruolo di operatore chiave nel panorama europeo, capace di offrire soluzioni concrete e innovative per la sicurezza energetica dei partner.