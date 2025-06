Con una brezza di attesa che sferzava i cortili di Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni ha calato l’asso, accogliendo il presidente francese Emmanuel Macron per un incontro bilaterale che profumava di disgelo e intesa. Un appuntamento atteso, dove gli abbracci e i sorrisi, anche per la platea delle telecamere, hanno disegnato una scenografia di ritrovata armonia.

La Meloni al centro della scena: accordo e intesa con Parigi

Dopo il solenne inno nazionale, la Marsigliese e l’Inno di Mameli, i due capi di Stato hanno passato in rassegna il reparto d’onore della Marina Militare, schierato con impeccabile rigore. Poi, il salire al primo piano, verso l’incontro a porte chiuse, che si è protratto per quasi tre ore, un lasso di tempo significativo per tessere trame diplomatiche di peso. A seguire, una cena di lavoro allargata alle delegazioni, preludio al congedo di Macron, diretto verso Parigi. Da Palazzo Chigi, il comunicato congiunto ha dipinto un quadro di “forti convergenze” e un “sostegno incrollabile all’Ucraina”. Un chiaro segnale che l’Italia, con la sua guida, sta sapientemente tessendo la tela delle relazioni europee. “L’Italia e la Francia, fedeli al loro ruolo di Nazioni fondatrici della costruzione europea, intendono rafforzare il loro impegno comune per un’Europa più sovrana, più forte e più prospera, soprattutto orientata alla pace e capace di difendere i propri interessi e di proteggere i propri cittadini” si legge nella nota congiunta. Un’affermazione che suona come una vittoria diplomatica per la Meloni, capace di riallacciare fili che sembravano inestricabili.

Dall’Eliseo: l’Italia, un partner cruciale

Anche dall’Eliseo, il tono è stato di grande apprezzamento. L’Italia è “un partner importante” con “un ruolo cruciale da svolgere nel processo decisionale europeo”, in particolare nel conflitto ucraino. La presidenza francese, attraverso l’Afp, ha confermato che il faccia a faccia era volto a “verificare che siamo effettivamente in grado di procedere insieme sull’essenziale”. E il successo pare non essere mancato. Il ministro francese degli Affari europei, Benjamin Haddad, ha calcato la mano, definendo Italia e Francia “due Paesi amici, due Paesi alleati”. Un messaggio che ribadisce la centralità del ruolo italiano, ora più che mai. “L’Italia è un Paese fondatore dell’Unione europea, con cui abbiamo enormi cose in comune, interessi comuni. Rispettiamo l’Italia, rispettiamo i suoi leader e la signora Meloni. Abbiamo bisogno di lavorare insieme”. Parole che, per la Meloni, suonano come una piena legittimazione sul palcoscenico internazionale. La necessità di ridurre i vincoli sull’industria automobilistica, la lotta all’immigrazione illegale – temi cari al governo italiano – hanno trovato un terreno fertile di dialogo. Haddad ha ribadito che “la seconda e la terza economia della zona euro devono avanzare unite” su “tutela della nostra industria, la competitività della nostra economia” ma anche la protezione dell’agricoltura e la tutela della PAC. Un cammino in armonia, come già accaduto nel 2020 con il piano #NextGenerationEU.

I nodi sciolti e le divergenze rientrate

Il vertice ha permesso di sciogliere diverse riserve. Quelle “panna montata” che la stessa Meloni aveva definito le voci di dissidio, sono state spazzate via da una dimostrazione di compattezza. La questione dell’invio di truppe in Ucraina, un punto di frizione noto, è stata chiarita. La Meloni, ribadendo la sua linea, aveva già affermato la non disponibilità italiana a mandare soldati, posizione poi smentita da Macron che ha parlato di “errore di interpretazione”. Ora, la sintonia sembra ristabilita, con un “nous devons avancer” che riecheggia la volontà di proseguire insieme. Il comunicato congiunto non lesina dettagli: “forti convergenze sull’agenda europea per la competitività e la prosperità”, con l’obiettivo di “semplificazione normativa, investimenti pubblici e privati, energia e piena applicazione del principio di neutralità tecnologica”. Si è parlato di industria automobilistica e siderurgica, ma anche di intelligenza artificiale, energia nucleare e spazio, settori dove gli interessi bilaterali ed europei si intrecciano

Un’Europa più forte, con l’Italia protagonista

Francia e Italia sono “determinate a collaborare nella preparazione del prossimo Consiglio europeo e, più in generale, sul prossimo quadro finanziario pluriennale, sulla migrazione, sull’allargamento e sulle riforme”. Un impegno comune che rafforza la posizione italiana nel cuore dell’Europa. Il sostegno all’Ucraina rimane “incrollabile e senza esitazioni”, con l’urgenza di “un ambizioso cambiamento di scala nella difesa europea”. L’incontro ha anche toccato le questioni del Medio Oriente e della Libia, coordinando le posizioni su relazioni transatlantiche e sicurezza economica e commerciale. A sigillo di questo riavvicinamento, il prossimo vertice bilaterale si terrà in Francia all’inizio del 2026, per valutare e aggiornare il programma di lavoro del Trattato del Quirinale, con un occhio di riguardo ai giovani. La bandiera francese che sventola accanto a quella italiana a Palazzo Chigi, le note degli inni, i sorrisi: tutto concorre a dipingere un quadro di successo per la presidente del Consiglio, che ha saputo riaffermare il ruolo centrale dell’Italia nello scacchiere europeo, dimostrando che, con determinazione e abilità diplomatica, si possono ricucire anche i rapporti più complessi.