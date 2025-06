Domani, alle 17:45, all’Hotel Plaza Caserta, il sipario si alzerà su un evento che vibra di passione e di promesse: il 57° Giro della Campania Under 23 “Coppa Zinzi” e la seconda edizione del Caserta Race Tour. Un respiro profondo, una pausa nel divenire incessante, per celebrare la fatica, la bellezza e l’inesauribile energia della gioventù che si misura con la strada. Come un fiore che rinasce dopo un lungo inverno, il Giro della Campania U23, una delle corse a tappe più antiche e affascinanti del panorama ciclistico giovanile italiano, torna a brillare, frutto della visione e della determinazione di Silvia Gazzola, presidente dell’ASD Green Team Gazzola, e del lavoro incessante di Stefania Libietti, vicepresidente.

La Voce dei Campioni e l’Eco del Passato

La presentazione di domani sarà un vero e proprio crocevia di leggende, un dialogo tra il tempo che è stato e quello che sarà. Gianni Bugno, Francesco Moser e Mara Mosole, icone del ciclismo mondiale, saranno lì a testimoniare il valore storico e la ritrovata vitalità di questa kermesse. Ma un’ombra del passato, carica di memoria e di esperienza, si farà carne e presenza: Dimitri Konyshev, l’ultimo vincitore del Giro della Campania nel lontano 2002. Oggi, parte del team di campioni SL Academy e direttore sportivo di una delle squadre in lizza, Konyshev porterà alla manifestazione la sua saggezza, la sua storia, e la sua visione, come ex campione e come guida tecnica. Un cerchio che si chiude e si riapre, un’opportunità per i giovani di abbeverarsi alla fonte di chi ha già percorso quella strada.

Un Percorso che Incanta e Mette alla Prova

Il Giro Under 23 sarà un’odissea su tre tappe, disegnate non solo per esaltare le doti dei giovani talenti, ma anche per celebrare le incomparabili bellezze della terra campana, come in una danza tra uomo e natura.

5 Giugno – Prologo Individuale Baia Domizia – Cellole (4,5 km): Un cronoprologo inaugurale, un sussurro veloce e tecnico che si snoderà lungo le coste aurunche. L’inizio delle ostilità sportive, ideale per gli specialisti delle prove contro il tempo, dove ogni secondo è un frammento di destino.

Un cronoprologo inaugurale, un sussurro veloce e tecnico che si snoderà lungo le coste aurunche. L’inizio delle ostilità sportive, ideale per gli specialisti delle prove contro il tempo, dove ogni secondo è un frammento di destino. 6 Giugno – Avellino – Maiori/Minori (114,500 km): Una tappa spettacolare, un viaggio che parte dal cuore dell’Irpinia per condurre la carovana attraverso paesaggi mozzafiato, fino a concludersi nella magia senza tempo della Costiera Amalfitana. Un invito alla contemplazione, una sfida all’anima oltre che al corpo.

Una tappa spettacolare, un viaggio che parte dal cuore dell’Irpinia per condurre la carovana attraverso paesaggi mozzafiato, fino a concludersi nella magia senza tempo della Costiera Amalfitana. Un invito alla contemplazione, una sfida all’anima oltre che al corpo. 7 Giugno – Caserta – Curti km zero – Marcianise (Velodromo) 130,300 km: L’atto finale, una tappa che prenderà il via da Caserta per approdare allo storico Velodromo “Vincenzo Capone” di Marcianise. Qui, le premiazioni finali coroneranno il vincitore del Giro, ma soprattutto, si celebrerà lo spirito indomito di tutti coloro che hanno osato spingersi oltre i propri limiti.

Il Caserta Race Tour si intreccerà con le fasi conclusive del Giro U23, trasformando l’area del Velodromo di Marcianise in un vero e proprio villaggio multisport (bicicletta, calcio, volley, basket), con la collaborazione di Decathlon. Non solo sport, ma un crogiolo di cultura, benessere e solidarietà, dove le anime si incontrano e si nutrono di nuove esperienze.

Il Sostegno di un Territorio e la Visione di un Sogno

Questo evento, che affonda le sue radici nella storia e guarda al futuro, gode dei patrocini di istituzioni che credono nel suo messaggio: Regione Campania, Provincia di Caserta, Città di Caserta, Città di Marcianise, Città di Curti, Comune di Cellole, Città di Avellino, Città di Maiori, Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e CONI. Un sostegno corale, un’eco di speranza che risuona in ogni angolo della Campania, e che permetterà a questi giovani talenti di scrivere le proprie pagine nel grande libro del ciclismo. Un sogno, una corsa, un’emozione che sta per avere inizio.