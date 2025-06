Francesco Gaetano Caltagirone ha dichiarato: “Il problema di Roma non è l’inefficienza, ma una serie di regole stratificate che si sono sovrapposte alla difesa di interessi costituiti, per cui le cose non funzionano ed è difficile cambiare. Liberiamoci da troppi vincoli, riconquistiamo la libertà”. È importante quindi riformare le regole che ci ostacolano e rivedere le vecchie disposizioni che frenano il progresso.

Queste affermazioni sono state fatte in occasione dell’incontro “L’Italia si trasforma – Una sfida Capitale”, organizzato dal Messaggero, che ha messo in luce il ruolo di Roma nelle trasformazioni globali. Caltagirone ha continuato dicendo: “E’ sotto gli occhi di tutti che Roma, investita da eventi significativi come il Giubileo, la morte e la nomina del nuovo Papa, oltre agli eventi sportivi come il tennis e il Giro d’Italia, ha funzionato molto bene.”.

Durante questo periodo, i flussi turistici sono risultati rilevanti, e Caltagirone ha riconosciuto il merito del sindaco e della sua giunta, che sono riusciti a organizzare tutto con grande efficienza. Tuttavia, ha anche posto una domanda cruciale: “Perché Roma funziona meglio sotto pressione che in condizioni normali?” Secondo lui, in situazioni straordinarie si riesce a coordinare e organizzare le risorse in modo efficace, mentre con le normali operazioni si incontra maggiori difficoltà.

Ha poi evidenziato che la città faceva fatica a operare secondo le normali routine a causa dell’incrostazione delle regole esistenti. “Serve evoluzione”, ha affermato, “rompere con queste incrostazioni e tali interessi particolari è fondamentale per velocizzare il cambiamento”.

Questo modello, ha avvertito Caltagirone, si applica all’intero Paese. “Pensate a cosa sta accadendo in Napoli con il nuovo sindaco Gaetano Manfredi: nuove prospettive si stanno aprendo dopo un periodo di incredibile declino. Napoli non aveva mai toccato un punto così basso, ma ora sta rifiorendo. Cambiando l’atteggiamento culturale, anche le regole si trasformano; certe idee ti portano a volare basso, altre ti consentono di raggiungere altezze elevate”.