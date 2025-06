Buenos Aires, la vibrante capitale argentina, si proietta verso un futuro più sostenibile con l’inaugurazione del Sistema Riachuelo, un’opera monumentale che si configura come il più grande progetto di depurazione delle acque reflue dell’America Latina. Un traguardo significativo, che vede il Gruppo Webuild come protagonista indiscusso, avendo realizzato ben due dei tre lotti complessivi. In particolare, la controllata Fisia Italimpianti ha portato a termine i lavori principali del Lotto 2, che ha visto la realizzazione di un impianto di pretrattamento delle acque tra i più grandi a livello mondiale nel suo genere.

Un’infrastruttura strategica per 4,3 mln di persone

Questa infrastruttura strategica, supportata attivamente dalla Banca Mondiale, è destinata a trasformare radicalmente le condizioni igienico-sanitarie di oltre 4,3 milioni di persone nell’area metropolitana di Buenos Aires. Il suo impatto sarà decisivo per la riqualificazione ambientale del celebre fiume Río de la Plata. Il progetto, che abbraccia ben 14 comuni, è stato concepito per trattare una quantità imponente di acque reflue, fino a 2,3 milioni di metri cubi al giorno, e per estendere la rete fognaria a ulteriori 1,5 milioni di abitanti, un passo da gigante verso una maggiore qualità della vita per i cittadini.

Dettagli tecnici e innovazione: il cuore del Sistema Riachuelo

Il Lotto 2, la cui consegna al Cliente AYSA è prevista entro luglio, è una meraviglia ingegneristica. Comprende una stazione di sollevamento acque in ingresso con una capacità di pompaggio di 36 metri cubi al secondo, un impianto di pretrattamento progettato per 27 metri cubi al secondo e una stazione di pompaggio di uscita.

Questo lotto gestisce la fase centrale del Sistema Riachuelo. Il primo lotto si occupa della raccolta delle acque reflue che, dopo il pretrattamento del Lotto 2, vengono immesse nel Río de la Plata grazie al meccanismo previsto dal Lotto 3, anch’esso realizzato dal Gruppo Webuild. Quest’ultimo lotto, già completato, ha comportato la costruzione di un tunnel subfluviale di 12 km che si snoda sotto il Río de la Plata a 40 metri di profondità. Questo tunnel, con un diametro interno di 4,3 metri, è responsabile del trasporto dell’acqua trattata verso il fiume attraverso un innovativo sistema di diffusione. Quest’ultimo è composto da 34 tubi verticali in acciaio, noti come “riser”, che assicurano un rilascio uniforme e sicuro sul fondo del fiume. Per questa soluzione tecnologica d’avanguardia, il progetto ha ricevuto il prestigioso ITA International Tunneling Award nel 2021, un riconoscimento che ne sottolinea l’eccellenza.

L’impegno globale di Webuild per la sostenibilità idrica

Con la realizzazione del Sistema Riachuelo, Webuild riafferma il proprio impegno incrollabile per lo sviluppo sostenibile e la tutela delle risorse idriche, contribuendo in modo tangibile a migliorare la qualità della vita di milioni di persone. L’azienda, leader globale nel settore acqua secondo la classifica ENR da oltre un decennio, è attualmente impegnata in una serie di progetti strategici in ogni angolo del mondo. Negli Stati Uniti, sta portando a termine il Northeast Boundary Tunnel a Washington, D.C.; in Tagikistan, sta costruendo la diga di Rogun, che sarà la più alta al mondo; in Etiopia, è al lavoro sulla Grand Ethiopian Renaissance Dam, la più grande d’Africa; infine, in Australia, è impegnata nel progetto idroelettrico Snowy 2.0, il più ambizioso del Paese.