Un nuovo capitolo si apre nel panorama bancario italiano, con La Scogliera SA che riafferma con forza il suo appoggio all’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (OPAS) promossa da Banca Ifis su illimity Bank. Questa mossa, annunciata da Losanna il 4 giugno 2025, è volta a creare valore per gli azionisti attuali e futuri, delineando un futuro di crescita e sinergie per il Gruppo Banca Ifis.

Il Contesto dell’Operazione

La Scogliera SA, che detiene il 50,64% del capitale sociale di Banca Ifis S.p.A., ha ribadito il suo impegno all’OPAS. Questa decisione arriva dopo un’attenta valutazione, che ha preso in considerazione il giudizio di congruità finanziaria del corrispettivo dell’Offerta, deliberato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di illimity lo scorso 15 maggio. Le fairness opinion rilasciate dai consulenti di illimity, Jeffries e Wepartner, hanno evidenziato come il corrispettivo offerto da Banca Ifis si collochi nella fascia alta dei range di valutazione espressi dagli advisor della target.

Nonostante ciò, alcuni azionisti di illimity, titolari di circa il 27,2% del capitale, hanno sottoscritto un accordo di consultazione il 29 maggio, ritenendo i termini e le condizioni dell’Offerta non soddisfacenti, pur senza proporre alternative concrete. Tra questi figurano nomi come Alisei Forinvestments S.r.l., AMC Metis S.à r.l., Buenafortuna Capital S.r.l., Fidim S.p.A., Corrado Passera, Tensile – Metis Holdings S.à r.l. e Tetis S.p.A.

La Visione di La Scogliera SA

Ernesto Fürstenberg Fassio, nella foto, Amministratore Delegato di La Scogliera SA, e suo padre Sebastien Fürstenberg, Presidente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di azionisti di controllo, hanno espresso il loro impegno all’Offerta, ribadendo la bontà del razionale strategico, rappresentato al mercato, nel documento d’offerta, pubblicato il 9 maggio, e guidato da una logica industriale in grado di esprimere significative economie di scala e generare, a regime, sinergie complessive annue per 75 milioni lordi.

Hanno inoltre sottolineato il solido track-record del management di Banca Ifis, che, grazie al successo dei precedenti processi di integrazione e al raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari, ha permesso al Gruppo di superare i target del Piano Industriale 2022-2024, con utili netti cumulati di 463 milioni di Euro (+11% rispetto al target) e dividendi distribuiti per 295 milioni di Euro (+47% rispetto al target). La Scogliera SA ha ribadito il suo supporto all’operazione, nonostante le importanti rettifiche di valore di illimity Bank.

Prospettive Future: Fusione e Sinergie

Questa operazione di sistema, come già espresso l’8 gennaio, si inserisce nella visione di lungo periodo di La Scogliera SA: assicurare al Gruppo Banca Ifis una prospettiva di crescita industriale sostenibile e duratura, mantenendo i livelli di redditività ed efficienza che lo caratterizzano da anni. In questo contesto, La Scogliera SA è disposta ad accettare una possibile diluizione della propria partecipazione in Banca Ifis, pur mantenendo l’intenzione di esercitarne il controllo.

L’auspicio di La Scogliera SA è che l’adesione all’Offerta da parte degli attuali soci di illimity sia ampia. Questo permetterebbe, nel più breve tempo possibile, l’avvio del processo di fusione tra le due entità. La Scogliera SA ritiene che tale fusione sia una condizione essenziale affinché tutti gli stakeholder possano beneficiare pienamente dell’integralità delle sinergie delineate nel documento d’offerta.