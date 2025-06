È ufficiale: la Bulgaria abbandona il lev e si prepara a unirsi all’Eurozona dal primo gennaio 2026, diventando così il ventunesimo Paese ad adottare la moneta unica. La Commissione Europea ha confermato questo passaggio nel suo Rapporto di Convergenza, evidenziando che Sofia ha soddisfatto tutti i criteri economici e legali previsti dai Trattati.

I quattro criteri di Maastricht – inflazione controllata, finanze pubbliche sane, stabilità del cambio e tassi d’interesse moderati – sono stati superati con successo: l’inflazione si attesta al 2,7% (rispetto al massimo del 2,8% previsto), il deficit è sceso al 2,8% del PIL e il debito pubblico è tra i più contenuti dell’UE, pari a soli 24%. La moneta nazionale, inoltre, ha partecipato al meccanismo di cambio Erm II per quasi cinque anni senza sorprese, mentre i tassi d’interesse a lungo termine restano contenuti al 3,9%, ben al di sotto del limite del 5,1%.

È arrivato anche il via libera sulla legislazione bulgara, che è conforme alle normative europee, comprese quelle relative all’indipendenza della banca centrale. Il Paese si sta già preparando con prezzi indicati in entrambe le valute, bancomat aggiornati e misure anti-speculazione. A breve partirà anche una campagna informativa rivolta ai cittadini.

Il via libera finale seguirà un percorso politico a tappe: raccomandazione dell’Eurogruppo, approvazione all’Ecofin (19-20 giugno), sigillo del Consiglio europeo (26-27 giugno) e decisione definitiva l’8 luglio (in Ecofin), dopo l’approvazione unanime del tasso di conversione euro-lev, che la Commissione intende proporre il 30 giugno.

Dopo oltre 25 anni dal suo debutto, si segna una nuova fase nella storia della moneta unica. L’euro è stato introdotto nel 1999, con un primo gruppo di undici Paesi, inclusa l’Italia. Le banconote di carta e le monete hanno iniziato a circolare il primo gennaio 2002. La Danimarca, tramite l’opt-out nel Trattato di Maastricht, ha escluso permanentemente l’ingresso nell’euro, mentre gli altri Paesi rimangono teoricamente ‘arruolati’.

La Svezia, pur senza un opt-out formale, ha votato contro l’ingresso nell’euro in un referendum del 2003, non partecipa al meccanismo di cambio e di fatto rimanda indefinitamente il suo ingresso. La Cechia, l’Ungheria e la Polonia non partecipano ancora al Meccanismo di cambio e non hanno avviato il percorso tecnico. La Romania, sebbene più convinta, non rispetta ancora i criteri necessari. Nel frattempo, si sta già preparando l’euro digitale: la Commissione UE ha presentato una proposta di regolamento a giugno 2023. Un accordo tra i governi al Consiglio UE potrebbe arrivare in estate, seguito dall’esame al Parlamento Europeo. Il regolamento potrebbe essere adottato inizio 2026, con un’introduzione graduale dell’euro digitale.