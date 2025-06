In questa era liquida, dove i confini economici si sfumano e si ridefiniscono, c’è chi, come Donald Trump, traccia linee nette, quasi a voler ridisegnare la geografia della prosperità. Dalle stanze virtuali dei social, il presidente degli Stati Uniti ha riaffermato una sua granitica convinzione: senza l’arma dei dazi, l’America è destinata a soccombere. Una tesi radicale, certo, ma che sembra muovere le pedine di un gioco globale sempre più teso.

La Visione di Trump: Dazi per la Sopravvivenza

Il messaggio è arrivato via Truth, la sua piattaforma preferita, con la perentorietà di un editto: “Se ad altri Paesi è consentito applicare dazi contro di noi e a noi non è consentito contrastarli, rapidamente e agilmente, con misure tariffarie contro di loro, il nostro Paese non ha neanche una piccola possibilità di sopravvivenza economica”. Una visione che lega a doppio filo la sopravvivenza economica degli Stati Uniti alla capacità di rispondere colpo su colpo alle politiche tariffarie altrui. Non solo parole, però. Da domani, mercoledì 4 giugno 2025, i dazi sull’acciaio e sull’alluminio si impennano, raddoppiando l’aliquota attuale, salendo dal 25% al 50%.

Un Aumento annunciato, un Segnale Forte

“È per me un grande onore aumentare i dazi su acciaio e alluminio dal 25% al 50%, a partire da mercoledì 4 giugno. Le nostre industrie siderurgiche e dell’alluminio stanno tornando alla normalità come mai prima d’ora”, ha scritto Trump, ribadendo un concetto cardine della sua politica: la priorità ai lavoratori americani. L’annuncio era già stato lanciato, quasi con la solennità di un proclama, durante un discorso in uno stabilimento della U.S. Steel, in Pennsylvania. Trump aveva spiegato di aver valutato un aumento al 40%, ma che i dirigenti del settore avevano spinto per il 50%: “Al 25% possono in qualche modo superare quella barriera. Al 50% nessuno la supera”. Un messaggio senza appello, diretto a chiunque tenti di sfidare la roccaforte economica americana.

La Reazione Cinese: Accuse e Richieste di Rispetto

Dall’altra sponda del Pacifico, la Cina non resta a guardare. Il portavoce della diplomazia, Lin Jian, ha replicato con la freddezza di chi si sente attaccato ingiustamente, rivendicando di aver agito “in modo responsabile” e di aver “attuato con serietà l’accordo” di Ginevra, una tregua nella guerra di dazi e controdazi. Le accuse di Trump vengono respinte, mentre si attende un possibile colloquio tra il tycoon e il leader cinese Xi Jinping. Lin Jian ha puntato il dito contro gli Stati Uniti, accusandoli di aver “diffamato e accusato la Cina”, imposto una stretta sui chip e annunciato la revoca dei visti per gli studenti cinesi, definendole “misure estreme di repressione”.

Per Pechino, queste scelte “pregiudicano in modo grave l’accordo di Ginevra” e “danneggiano gli interessi e i diritti legittimi della Cina”. Il ministero degli Esteri di Pechino conferma una protesta ufficiale, ribadendo che “pressioni e coercizione non sono il modo giusto per trattare con la Cina”. E la richiesta è chiara: “rispettare i fatti, smettere di diffondere informazioni false, correggere le azioni sbagliate”. Un braccio di ferro che si annuncia lungo, in un teatro economico-politico dove ogni mossa può avere ripercussioni globali.