Per i contribuenti che dichiarano un reddito complessivo superiore a 75mila euro, il plafond massimo delle spese deducibili diminuisce progressivamente. Questa misura è pensata per garantire una maggiore protezione alle famiglie numerose e a quelle con figli affetti da disabilità. Resta escluso dal limite imposto alcune spese, come quelle mediche, gli interessi sui mutui, nonché le polizze assicurative sanitarie e sulla vita.

Questa novità, che non si applica ancora all’attuale stagione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno fiscale 2024, è dettagliata in una circolare dell’Agenzia delle Entrate che espone le innovazioni fiscali riguardanti le detrazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Il provvedimento include anche le nuove disposizioni sul tetto di spesa, fissato a mille euro, per applicare lo sconto fiscale sulle spese scolastiche e sulla detrazione forfetaria per la cura dei cani guida.

Per i contribuenti che superano i 75.000 euro di reddito, l’accesso alle detrazioni è regolato da un sistema di calcolo che tiene in considerazione due elementi: il reddito complessivo dell’individuo e il numero di figli a carico ai fini fiscali.

La normativa prevede quindi una diminuzione graduale dell’importo massimo delle spese ammesse in detrazione in base all’incremento del reddito, accompagnata da una protezione maggiore per le famiglie numerose o quelle con figli disabili. In concreto, il limite di detrazione è fissato a 14mila euro per redditi compresi tra 75.000 e 100.000 euro, mentre risulta di 8mila euro oltre questa soglia, valido solo per le famiglie con più di due figli o un figlio disabile a carico. Ad esempio, per chi non ha figli, si applica un moltiplicatore che riduce a metà lo sconto, fissandolo a un massimo di 7mila euro e 4mila euro.

In riferimento a questo gruppo di contribuenti, la circolare chiarisce che il reddito è calcolato al netto di quello relativo all’abitazione principale e delle pertinenze. Per il calcolo del tetto massimo, sono escluse anche le spese sanitarie, gli investimenti in start-up e piccole e medie imprese innovative, gli oneri sostenuti per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 per mutui e polizze assicurative sulla vita o per infortuni, nonché i costi legati a eventi calamitosi. Inoltre, si considerano le rate delle spese deducibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR o altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, e gli oneri che danno diritto a detrazioni forfetarie.

Le spese per l’istruzione delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado possono essere dedotte dall’imposta lorda nella misura del 19% per un importo annuale non superiore a 1.000 euro per studente. Fino al 2024, il limite di spesa per poter applicare la detrazione era di 800 euro. Inoltre, l’importo della detrazione forfetaria per le spese sostenute dai non vedenti per la cura dei cani guida aumenta da 1.000 a 1.100 euro.