Un campanello d’allarme risuona oggi dall’OCSE, che nel suo nuovo outlook economico dipinge un quadro tutt’altro che roseo per il futuro prossimo. L’organizzazione internazionale lancia un chiaro avvertimento: l’economia globale sta rallentando, frenata da un mix esplosivo di incertezza e barriere commerciali crescenti. La fiducia di imprese e consumatori è già stata colpita, e le prospettive di crescita si fanno più cupe.

L’allarme dell’OCSE: crescita globale a rischio

Le previsioni dell’OCSE sono chiare e preoccupanti: “Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un aumento significativo delle barriere commerciali e dell’incertezza economica e delle politiche commerciali. Questo forte aumento dell’incertezza ha avuto un impatto negativo sulla fiducia di imprese e consumatori ed è destinato a frenare il commercio e gli investimenti. In questo contesto difficile e incerto, abbiamo rivisto al ribasso le nostre proiezioni di crescita. Prevediamo che la crescita globale scenderà dal 3,3% nel 2024 a un modesto 2,9% nel 2025 e nel 2026“. Questo significa che il rallentamento si farà sentire in quasi ogni angolo del mondo, con una crescita più lenta e un commercio meno dinamico che finiranno per colpire i redditi e rallentare persino la creazione di nuovi posti di lavoro. Una doccia fredda che ci obbliga a guardare con preoccupazione ai prossimi anni.

Inflazione ostinata e il rischio protezionismo

Non è solo la crescita a preoccupare. Nonostante l’inflazione sia scesa in molti paesi, il rapporto OCSE evidenzia una realtà scomoda: “l’inflazione dei prezzi dei servizi rimane ostinatamente rigida e l’inflazione dei prezzi dei beni è leggermente aumentata in molti paesi a causa dell’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari”. E c’è di più: il protezionismo non fa che aumentare queste pressioni inflazionistiche, con aspettative di inflazione che sono già aumentate notevolmente in diversi paesi. Sebbene si preveda un rientro dell’inflazione verso gli obiettivi delle banche centrali entro il 2026, l’OCSE avverte che “ora ci vorrà più tempo per raggiungerli”. Nei paesi più colpiti dai dazi, la situazione potrebbe essere ancora peggiore: l’inflazione potrebbe addirittura aumentare prima di iniziare la sua discesa.

Un futuro incerto: il baratro dei dazi

I rischi, avverte l’OCSE, sono aumentati in maniera significativa. Il pericolo concreto è che il protezionismo e l’incertezza delle politiche commerciali continuino a crescere, portando all’introduzione di ulteriori barriere commerciali. Le simulazioni dell’organizzazione non lasciano spazio a dubbi: “secondo le nostre simulazioni, ulteriori dazi ridurrebbero ulteriormente le prospettive di crescita globale e alimenterebbero l’inflazione, frenando ulteriormente la crescita globale”. Insomma, una spirale negativa che, se non interrotta, rischia di trascinare l’economia mondiale in un periodo di stagnazione e difficoltà ancora maggiori. Poveri noi, il futuro appare decisamente più incerto di quanto avremmo mai voluto.