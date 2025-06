PharmaNutra, un nome ormai consolidato nel settore dei complementi nutrizionali e dei dispositivi medici, ha annunciato un’importante novità: l’introduzione sul mercato di Apportal® Boost, un integratore alimentare di ultima generazione. Questo prodotto, pensato per offrire un apporto rapido ed efficace di energia, forza e protezione, si posiziona come il terzo pilastro della linea Apportal®, promettendo di rivoluzionare il modo in cui l’organismo affronta stanchezza e necessità di performance.

La formula unica: 22 nutrienti in una sola bustina

Ciò che rende Apportal® Boost un prodotto all’avanguardia è la sua composizione: una singola bustina racchiude ben 22 nutrienti. Tra questi spiccano ingredienti come Carnitina, Ginseng, NADH, Ribosio e Pappa Reale, a cui si aggiungono la Vitamina D3 e la Vitamina B12, entrambe nella speciale forma Sucrosomiale®. A completare il quadro, cinque minerali fondamentali – Selenio, Ferro, Zinco, Magnesio e Iodio – anch’essi sviluppati con l’esclusiva Tecnologia Sucrosomiale®, brevetto di PharmaNutra. Questa combinazione, spiegano dall’azienda, crea un effetto “pro-energizzante” mirato a sostenere l’organismo in caso di stanchezza, attività fisica intensa o quando è richiesta la massima concentrazione.

Rapidità d’azione e assorbimento migliorato

La velocità d’azione di Apportal® Boost è uno dei suoi punti di forza, resa possibile dalla sinergia tra i nutrienti ad alto potenziale energetico e la Tecnologia Sucrosomiale®. Quest’ultima, un fiore all’occhiello di PharmaNutra, non solo migliora l’assorbimento ma anche la tollerabilità di micro e macroelementi, garantendo che tutti i componenti della formulazione lavorino in maniera efficace per una carica energetica istantanea. Da oggi, Apportal® Boost è disponibile non solo attraverso i canali tradizionali come farmacie e store online, ma anche tramite la vendita diretta sullo store Amazon di PharmaNutra, per una maggiore accessibilità. Per approfondimenti, è possibile visitare il sito www.apportal.it.

Le voci di PharmaNutra: un’innovazione irripetibile

Andrea Lacorte, Presidente di PharmaNutra S.p.A., ha dichiarato con orgoglio: “Apportal® Boost rappresenta la massima espressione della tecnologia di PharmaNutra, ma non solo. È un prodotto unico ed esclusivo, perché è proprio grazie alla nostra Tecnologia Sucrosomiale® brevettata in casa che siamo riusciti a mettere insieme ben 22 elementi in un solo prodotto. Si tratta, infatti, di una formulazione del tutto impossibile da replicare dal punto di vista industriale senza l’uso del nostro brevetto, che permette l’integrazione di tutti i minerali Sucrosomiali® con gli altri ingredienti. Ad oggi, Apportal® Boost è, quindi, il più completo stimolatore del metabolismo energetico in commercio, con una differenza sostanziale rispetto a tutti gli altri prodotti sul mercato: il Boost non fornisce energia diretta tramite carboidrati o nutrienti, ma agisce lubrificando e velocizzando il metabolismo energetico intrinseco, come se tutti i suoi ingranaggi funzionassero a velocità accelerata. Parliamo di rapidità di azione, e questo è un concetto veramente nuovo, perché senza elementi come la caffeina, i carboidrati o altri stimolanti, riusciamo a velocizzare il metabolismo energetico in modo estremamente rapido ed efficace. Chiaramente si tratta di una formulazione molto complessa da realizzare, che ha comportato un anno e mezzo di lavoro farmaceutico in aggiunta alla ricerca, ma alla fine ci siamo arrivati e siamo davvero molto, molto soddisfatti del risultato finale”.

A fargli eco, Roberto Lacorte, Vicepresidente di PharmaNutra, ha aggiunto: “Con il nuovo Apportal® Boost, lanciamo nel mondo un prodotto dedicato a tutte quelle persone che hanno bisogno di una risposta molto rapida ed efficace alla stanchezza e al metabolismo energetico, e non mi riferisco solo a chi pratica sport. È un integratore che non ha eguali sul mercato, perché grazie all’utilizzo della nostra Tecnologia Sucrosomiale® – e senza l’utilizzo di stimolanti – siamo riusciti a creare un prodotto che, per efficacia e velocità di azione, non ha paragoni. Quando parliamo di asset strategici aziendali, in riferimento alla Tecnologia Sucrosomiale®, ci riferiamo proprio a questo, alla possibilità di presentarci sul mercato con prodotti che dal punto di vista scientifico e nutrizionale rappresentano un unicum, non replicabile quindi. Con Apportal® Boost siamo riusciti a rendere più efficiente l’organismo umano, quindi il nostro motore, con un’ingegneristica nutrizionale che rappresenta una pietra miliare nel settore”.