Una nuova ricerca condotta da Gpf Inspiring Research, parte del Gruppo Qubit, rivela un panorama complesso e spesso contraddittorio nella percezione degli italiani riguardo alla sicurezza energetica. L’indagine, realizzata su un campione di 2.000 cittadini maggiorenni tra il 30 aprile e il 5 maggio 2025, mette in luce una forte sensibilità al tema, affiancata però da una conoscenza limitata e da profonde incertezze.

L’incertezza regna sovrana e la sicurezza energetica è una priorità poco compresa

Più di nove italiani su dieci (il 91,8%) percepiscono l’epoca attuale come fortemente incerta. L’84,4% si dichiara sensibile alla sicurezza energetica, ma solo il 23,8% afferma di conoscerla bene. La dipendenza energetica dall’estero è percepita come il problema principale, ma la sua reale entità è largamente sottostimata. Nonostante il 42,9% ritenga plausibile il rischio di blackout, il 72,4% ritiene inaccettabile che avvengano interruzioni nel 2025.

Per quanto riguarda i costi, il 32,4% degli intervistati teme che i prezzi dell’energia possano diventare così alti da limitarne l’uso. Tuttavia, la maggioranza (il 67,6%) si affida all’idea che il settore pubblico possa assorbire l’eccesso di costo.

Paura e conoscenza: una frattura da colmare

Alessandro Beulcke, presidente del Festival dell’Energia, sottolinea l’importanza di questa ricerca per comprendere la coscienza collettiva, andando oltre i dati tecnici per una lettura culturale e sociale. L’energia, infatti, è sempre più spesso materia di opinione pubblica, influenzando decisioni politiche a livello nazionale e locale. Il fenomeno del “Nimby” (Not In My Backyard) si sta evolvendo in “Nimto” (Not In My Term of Office), rendendo cruciale un’informazione consapevole.

Carlo Berruti, direttore scientifico di Gpf Research, evidenzia una “frattura tra paura e conoscenza”. La sensibilità è alta, ma spesso emotiva, rendendo necessaria una maggiore educazione energetica per promuovere consapevolezza e responsabilità diffuse.

Apertura verso nucleare e fonti fossili, con distinguo

L’indagine rivela un’apertura sorprendente verso il nucleare e le fonti fossili tra gli italiani, senza un rifiuto ideologico netto. Il 75,2% si dichiara favorevole allo sfruttamento di giacimenti italiani, a patto che siano garantite sicurezza ambientale e decoro.

Ben il 58,4% degli intervistati accetta di reinvestire nel nucleare per il fabbisogno energetico nazionale. Tra gli under 35, questa percentuale sale al 62,3%. I giovani mostrano anche una minore incidenza del fenomeno Nimby: il 38,8% sarebbe disposto a vedere un impianto in prossimità di casa, con un ulteriore 31,4% possibilista, dati che decrescono fortemente con l’avanzare dell’età. Le fasce più anziane, pur avendo maggiore conoscenza storica del nucleare, si mostrano meno favorevoli alla sua reintroduzione e più restie ad accettare infrastrutture energetiche sul proprio territorio, influenzate probabilmente da uno “storytelling” passato.

Relazioni internazionali e consumi: tra teoria e pratica

Il 90,2% del campione è generalmente favorevole a mantenere buone relazioni internazionali con i Paesi fornitori per garantire continuità e prezzi competitivi, anche se solo il 25,8% lo farebbe “a ogni costo”. Tuttavia, solo una parte sarebbe disposta a cambiare stile di vita per ridurre i consumi: l’idea piace a parole, meno nei comportamenti attesi.

La ricerca evidenzia anche una forte incertezza sul reale funzionamento del mix energetico. Molti italiani sovrastimano il peso dell’energia elettrica sul totale dei consumi (stimata in media ben oltre il 50%, contro una realtà intorno al 20%) e non sanno valutare con precisione la quota reale di rinnovabili utilizzate nelle proprie case. Solo il 16,7% del campione ha indicato una percentuale compatibile con i dati reali. Inoltre, più della metà degli intervistati ha mostrato incertezza o idee errate sulla provenienza dell’energia domestica, sottolineando una diffusa necessità di alfabetizzazione energetica.

Un’opportunità per politiche e narrazioni condivise

Carlo Berruti rimarca come l’indagine fotografi un’opinione pubblica con “consapevolezze nuove e contraddizioni profonde”, dove il tema della sicurezza energetica è sentito, ma spesso in modo frammentato. Alessandro Beulcke conclude sottolineando che l’energia, bene primario, non può più essere considerata garantita. La sicurezza energetica non è un tema solo tecnico, ma riguarda tutti. Questa ricerca fornisce una base preziosa per orientare politiche pubbliche, investimenti e narrazioni condivise, con l’obiettivo di renderle comprensibili a tutti i cittadini.