Newcleo, la startup focalizzata sulla produzione di energia pulita e sicura attraverso il nucleare, ha recentemente siglato un accordo con Javys, l’ente statale slovacco responsabile della gestione del combustibile nucleare. Insieme, daranno vita a una joint venture che si propone di installare quattro reattori di quarta generazione in Slovacchia, sfruttando la loro capacità di utilizzare le scorie nucleari e completare il ciclo del combustibile.

L’accordo è stato firmato durante la visita del primo ministro slovacco Roberto Fico a Roma. Secondo le dichiarazioni di Newcleo, questo passo segna un’importante opportunità per l’utilizzo del combustibile nucleare esaurito, contribuendo così all’indipendenza energetica sia della Slovacchia che dell’Europa.

Stefano Buono, fondatore e CEO di Newcleo, ha affermato: “Oggi segniamo l’inizio di un nuovo modello per l’industria dell’energia nucleare, dove le aziende pubbliche e private collaborano per completare il ciclo del combustibile. Questo progetto dimostra che il futuro dell’energia nucleare sta nell’impiego intelligente delle risorse già disponibili. Il combustibile nucleare esaurito smette di essere un problema e si trasforma in una soluzione per migliorare la sicurezza e l’indipendenza energetica dell’Europa. La Slovacchia sta emergendo come pioniere nel chiuso ciclo del combustibile nucleare.”

In aggiunta, Peter Gerhart, presidente del consiglio di amministrazione di Javys, ha commentato: “Il nostro obiettivo è sviluppare una soluzione che non solo rinforzerà la Slovacchia dal punto di vista energetico, ma che servirà anche da modello per l’Europa nella gestione sicura ed efficiente del combustibile nucleare esaurito.”