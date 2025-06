Nel labirinto delle finanze locali, i dati offerti dal Codacons svelano un panorama che merita un’attenta disamina, al di là delle ovvie reazioni emotive. Le sanzioni per violazioni del codice della strada, nel 2024, hanno generato un gettito significativo, quasi 650 milioni di euro nelle venti principali città italiane. Si osserva un incremento dell’11,3% rispetto all’anno precedente, un’evoluzione non trascurabile.

La Cassa delle Sanzioni: Un’Analisi Numerica

Il flusso di denaro derivante dalle infrazioni stradali è passato da 583,8 milioni di euro nel 2023 a 649,9 milioni nel 2024. Ciò si traduce in un aumento complessivo di 66 milioni di euro. Questa progressione numerica impone una riflessione sulla destinazione di tali risorse, ufficialmente destinate al miglioramento della sicurezza stradale. La trasparenza sull’impiego effettivo di queste somme rimane un punto interrogativo rilevante.

La Classifica degli Incassi: Dati a Confronto

La metropoli milanese si conferma al vertice della classifica per gli incassi da multe, raggiungendo quasi 205 milioni di euro, con un aumento del +57,5%. La Capitale, Roma, segue con 169 milioni di euro. Firenze, con 61,5 milioni di euro, si posiziona al terzo posto, seguita da Torino con 45,3 milioni di euro. Questi numeri tracciano un quadro preciso della geografia delle sanzioni sul territorio nazionale.

Dinamiche di Crescita e Decrescita: Casi Particolari

L’analisi dei dati rivela dinamiche di crescita e flessione degne di nota. Campobasso registra un aumento percentuale straordinario del +174%, con proventi che passano da 112 mila a 308 mila euro. Parallelamente, Milano mostra una crescita del +39% e Firenze del +36,5%. In controtendenza, Perugia evidenzia una diminuzione marcata del 56%, con gli incassi che scendono da 5,1 a 2,2 milioni di euro. Tali variazioni meritano un’indagine approfondita per comprenderne le cause sottostanti.

La Quota Pro-Capite: Firenze al Vertice

Considerando il rapporto tra gli incassi da sanzioni e il numero di abitanti, Firenze si distingue come la città con l’importo pro-capite più elevato, pari a 168 euro per residente. Questo dato suggerisce una pressione economica sulle tasche dei cittadini che merita di essere valutata nell’ambito delle politiche urbane.