L’Ippodromo Ghirlandina di Modena si prepara a ospitare un evento cruciale per il futuro dell’ippica italiana. In occasione del 150° anniversario dalla nascita e del Gran Premio Unione Europea, il 28 giugno si terrà il convegno “Lo Stato della riforma delle scommesse ippiche“.

Obiettivo del Convegno: Rilanciare l’Ippica

L’incontro, come spiega Alessandro Arletti, mira a fare il punto sui risultati ottenuti finora e a mantenere alta l’attenzione sulla riforma come unica via per riportare il trotto e il galoppo italiano al centro dell’interesse del pubblico.

Il Progetto di Riforma

Il progetto, frutto del lavoro di un gruppo di esperti, è stato formalmente consegnato lo scorso 23 gennaio al sottosegretario del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste con delega all’Ippica, Patrizio La Pietra. Quest’ultimo lo ha poi trasmesso all’Ufficio legislativo del Masaf per l’esame di competenza, con l’obiettivo di inserirlo nel prossimo “Collegato agricolo” come parte integrante della riforma dell’ippica nazionale.

Principali Proposte di Intervento

Questi i principali interventi proposti per la riforma: