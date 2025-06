Constellation e Meta (nella foto, l’a. d. Mark Zuckerberg) hanno siglato un accordo ventennale per un contratto di acquisto di energia (PPA) relativo alla produzione del Clinton Clean Energy Center. Questo accordo mira a sostenere gli obiettivi di energia pulita e le operazioni di Meta, in particolare i suoi datacenter, fornendo 1.121 megawatt di energia nucleare. In apertura di Borsa, i titoli di Constellation mostrano un incremento teorico del 10%.

L’accordo, che entrerà in vigore dal 2027, supporta la riqualificazione dell’impianto nucleare ad alte prestazioni di Clinton, che era già stato salvato dalla chiusura grazie al Future Energy Jobs Act, il quale ha introdotto un programma di crediti a emissioni zero.

Il sito sarà ampliato, portando a un aumento della produzione di 30 megawatt. Una nota evidenzia che il Centro impiega direttamente oltre 530 persone, contribuisce annualmente con circa 13,5 milioni di dollari in tasse e genera una quantità di elettricità priva di carbonio sufficiente a alimentare più di 800.000 abitazioni. Inoltre, l’azienda prevede di investire 1 milione di dollari nei prossimi cinque anni, a partire dal 2026, per supportare lo sviluppo della forza lavoro, i servizi sociali, l’istruzione e le organizzazioni non profit locali di Clinton e delle comunità circostanti.