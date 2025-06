All’ombra del cielo di Fiumicino, dove i sogni prendono il volo e le anime si sfiorano in transito, l’aeroporto si è fatto custode di un nuovo, audace sogno. È qui che il progetto Pioneer ha svelato la sua anima, un’iniziativa strategica destinata a ridefinire lo stoccaggio di energia rinnovabile. Questo sistema, il più grande in Italia e tra i maggiori in Europa, si distingue per un approccio pragmatico e sostenibile: l’impiego di batterie dismesse da veicoli elettrici, riconvertite in un capiente serbatoio energetico. L’evento di lancio, ospitato presso l’Hilton Garden Inn Rome Airport, ha catalizzato l’attenzione di figure istituzionali di alto livello e leader del settore, confermando la rilevanza economica e ambientale di questo progetto all’avanguardia.

La rinascita delle batterie: una seconda vita per l’energia

Il cuore del progetto Pioneer è la capacità di dare una seconda vita a batterie di diverse marche, tra queste anche Stellantis, per la prima volta integrate in un unico sistema. L’azienda italiana Loccioni, un nome di spicco nei settori energia e automotive, ha sviluppato questa soluzione innovativa. In totale, ben 762 pacchi batteria e moduli sono stati riconvertiti, dando vita a un sistema di accumulo da 10 megawattora. Questa imponente capacità permetterà di immagazzinare energia proveniente da fonti rinnovabili e renderla disponibile quando il sole non splende o il vento non soffia, garantendo una fornitura energetica stabile e affidabile.

Una collaborazione strategica per un futuro più verde

Il progetto Pioneer è il frutto di una collaborazione di alto profilo che unisce l’expertise di Enel e Aeroporti di Roma (AdR), con il prezioso contributo scientifico dell’Istituto di ricerca tedesco Fraunhofer. La scelta dell’aeroporto di Fiumicino non è casuale: si tratta di uno snodo cruciale che ambisce a diventare un modello di sostenibilità e innovazione. Questa iniziativa si inserisce perfettamente nella visione di AdR di un’infrastruttura aeroportuale sempre più ecologica e all’avanguardia, capace di coniugare efficienza operativa e rispetto per l’ambiente.

Le voci dei protagonisti: un coro per l’innovazione

Al lancio del progetto Pioneer, hanno preso parte numerose personalità di spicco del mondo istituzionale e industriale. Presenti il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. Per Enel, sono intervenuti Francesca Gostinelli, Head of Enel X Global Retail, e Nicola Rossi, Head of Innovation. Aeroporti di Roma (AdR) era rappresentata dal presidente Vincenzo Nunziata, dall’amministratore delegato Marco Troncone, nella foto, e dal chief aviation officer Ivan Bassato. Hanno partecipato anche Enrico Loccioni, presidente di Loccioni, l’azienda che ha sviluppato il sistema, Claudio Eminente, direttore centrale Enac Programmazione economica e Sviluppo infrastrutture, e Annachiara Vercellin, project advisor-innovation fund di Cinea.