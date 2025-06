Nuovo e prestigioso riconoscimento per Claudio Papa, amministratore di Nutfruit Italia, titolare dell’azienda Dolceamaro e presidente di Coldiretti Molise, che oggi è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. La proposta è arrivata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica. La cerimonia si è svolta il 2 giugno 2025 presso l’Aula Magna dell’ex seminario vescovile della Diocesi di Isernia–Venafro.

Un percorso tra imprenditoria e impegno sociale

Già Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, Papa ha ricevuto questo importante riconoscimento a coronamento di un percorso imprenditoriale e umano che ha saputo coniugare impegno sociale, promozione culturale e valorizzazione del territorio, sia in Italia che all’estero. Solo pochi giorni fa, infatti, l’imprenditore è stato premiato anche negli Stati Uniti, a Philadelphia, dalla Filitalia International & Foundation con l’Heroes Awards 2024, conferito a personalità che si sono distinte nella promozione dell’eredità culturale italiana e nel servizio pubblico internazionale.

Il valore dell’azienda per il territorio e l’italianità nel mondo

“Io e mio fratello Silvano siamo consapevoli che l’azienda ha un ruolo sociale: non serve per l’arricchimento personale, ma per generare valore per il territorio e le persone con cui lavoriamo”, ha dichiarato Papa. “Questo mi rende orgoglioso. Ringrazio i molisani, con cui ho condiviso gran parte della mia vita, e la mia famiglia, che da sempre mi sostiene, non essendoci quasi mai, girando per 30 paesi nel mondo, per diffondere il prodotto italiano, l’italianità e tutto quello che di bello noi abbiamo”.