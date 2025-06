La gestione del cloud, per una realtà complessa come Audi, è un’impresa che richiede efficienza e precisione. Ed è qui che entra in gioco Storm Reply, la società del gruppo Reply specializzata in soluzioni cloud innovative. Storm Reply ha fornito un supporto cruciale al team Cloud Foundation Services di Audi, introducendo una soluzione all’avanguardia: Devbot, un assistente digitale basato su tecnologie di Agentic AI. L’obiettivo? Ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture cloud e rivoluzionare la gestione delle richieste interne.

Devbot: l’Intelligenza Artificiale che Trasforma la Gestione Cloud

Devbot non è un semplice chatbot. È un sistema basato su un’architettura multi-agente, dove agenti AI specializzati collaborano per eseguire compiti diversi. Questo assistente digitale va oltre la semplice automazione delle richieste di supporto ricorrenti provenienti dai vari dipartimenti di Audi. Devbot agisce in modo proattivo, identificando vulnerabilità di sicurezza nell’infrastruttura cloud e suggerendo componenti Infrastructure-as-Code (IaC) validati per uno sviluppo rapido di nuovi ambienti. Inoltre, fornisce raccomandazioni operative in tempo reale per ottimizzare i costi legati all’utilizzo del cloud, garantendo un impiego sicuro ed efficiente dei servizi in tutta l’organizzazione.

La Tecnologia dietro l’Innovazione: AI e Sicurezza

Per dare vita a Devbot, Storm Reply ha integrato tecnologie AI all’interno dell’ambiente AWS Cloud. Il cuore conversazionale è il Large Language Model Claude, che permette agli utenti di interagire con il sistema usando il linguaggio naturale. Un processo di Retrieval-Augmented Generation (RAG), sviluppato internamente da Storm Reply, assicura che tutte le risposte fornite siano basate su informazioni verificabili e costantemente aggiornate. La sicurezza dei dati sensibili è garantita da controlli di accesso personalizzati, che limitano l’accesso alle informazioni solo agli utenti autorizzati.

Un Futuro più Efficiente per Audi e Oltre

Il successo di Devbot è una chiara dimostrazione dell’elevato potenziale dell’Agentic AI quando viene integrata strategicamente nei processi aziendali esistenti. Questa tecnologia contribuisce a ridurre significativamente le attività manuali ripetitive e soggette a errore, liberando risorse preziose. Con Devbot, il team Cloud Foundation Services di Audi può ora concentrarsi su compiti di maggiore valore, come la definizione di strategie cloud scalabili e pronte a rispondere ai cambiamenti futuri. Al contempo, gli altri dipartimenti beneficiano di un supporto più rapido, mirato e personalizzato, migliorando complessivamente l’efficienza operativa.